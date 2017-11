Greete Palmiste: koalitsioonilepingute peitusemäng

ERR.ee on juba mõne nädala koostanud kaarti uute võimuliitude kohta. Kaardil on lihtne info: kes moodustasid valitsuskoalitsiooni või kus ollakse üksi võimul; kellest sai vallavanem ning kellest volikogu esimees.

Esialgu hõlpsana tundunud ülesanne sellised andmed kokku panna on osutunud ootamatult keeruliseks. Infot lihtsalt ei ole.

Millistest avalikest allikatest teie infot leida prooviksite? Minu esimene pakkumine oli valla koduleht. See on üsna hea pakkumine, kuid mitte alati õige vastus. Kindlasti leiate kodulehelt info selle kohta, kuhu üle jäänud kõrvitsad viia või kuidas toimub sel aastal lehtede äravedu. Kindlasti on ära märgitud seegi, millised on valimistega jõustunud uued vallapiirid. Kuid valimistega seoses on viimane uudis sageli seotud valimisnimekirjadega või haldusreformi ühinemislepinguga.

Mõnel üksikul juhul jõuab sihile, kui kaevuda veebilehe sügavamatesse kihtidesse. Julgen aga öelda, et pooltel juhtudel info võimukoalitsiooni moodustamisest puudub.

Ehk on valdade ametnikud mõelnud, et koduleht ei ole kiireim viis, kuidas inimesteni uudiseid viia? Inimesed sirvivad sagedamini ju ühismeediat. Suundun minagi Facebooki. Leiangi päris mitme valla kontolt pildi koalitsioonilepingule alla kirjutamise hetkest. On taolise postituse tegemise komme levinud? Pigem mitte.

Niisiis taandub inimeste teavitamise võimalus ja ilmselt ka kohustus kohalikule ajakirjandusele. See ei ole ju sugugi halb või vale, aga see toob mind nõiaringina tagasi loo alguse juurde. ERR.ee alustas ühele kaardile uute võimuliitude koondamist. Selleks, et leida infot, guugeldasin esmalt valdade kodulehti...

On täiesti mõistetav, et uutel valdadel võtab pärast haldusreformi ja valimisi tekkinud segadus ja uude korda sisse elamine aega. Aga kohalike valimiste järel sõlmitud koalitsioon on ju selle piirkonna suurim uudis. Kuidas seda mitte kodulehe esiküljele paigutada?!

Et kogu repliigist vaid nutulaul ei kujuneks, tahaksin siin esile tõsta üht Saaremaa valda – kodulehe esteetika üle võib vaielda, koalitsiooni kohta ka infot esimese hooga ei leia, aga uue vallavalitsuse videotervitus on suurepärane mõte. •