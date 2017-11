Vene riigiduuma kiitis meediale mõeldud "välisagendi" eelnõu heaks

Zimbabwes algas teisipäeva õhtul tõenäoline sõjaväeline riigipööre, kus relvajõudude sõidukid mitmed olulised kohad pealinn Harares oma kontrolli alla võtsid. Võimalik, et tegu on alates 1987. aastast presidendiks olnud 93-aastase Robert Mugabe valitsusaja lõpuga, kuigi sõjaväe esindajad on kinnitanud, et presidendiga on kõik korras ning et relvajõud tegutsevad vaid "kurjategijate" tõrjumisega võimu juurest.