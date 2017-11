Kirsipuu: suurte aktsiisitõusude tõttu on raske tulevikulaekumisi ennustada

Kuna selliseid aktsiisitõuse nagu praegu ei ole varem toimunud, on raske prognoosida, milline on järgmisel aastal alkoholiaktsiisist laekuv summa, sest prognooside usalduspiirid on väga laiad, ütles rahandusministeeriumi fiskaapoliitika osakonna juhataja Sven Kirsipuu.

Kirsipuu rääkis Vikerraadio saates "Reporteritund", et aktsiisilaekumised on ministeeriumi teravdatud tähelepanu all ning pidevalt püütakse täpsustada ka tulevikuprognoose.

Järgmise aasta riigieelarve eelnõu näeb alkoholiaktsiisist laekuvaks summaks ette 341,2 miljonit eurot. Kui aktsiisitõus ära jääks, tuleks Kirsipuu sõnul leida kate kümnetele miljonitele eurodele.

Küsimusele, kui tõenäoline on, et tuleval aastal laekubki aktsiisist just 341 miljonit eurot, vastas ta, et prognoosid pole kunagi komakohani täpsed.

"Meie sõnum ka valitsusele ja avalikkusele on see, et nii suurte aktsiisitõusude valguses on prognooside usalduspiirid väga laiad ehk tegelikult ajalooliselt selliseid aktsiisitõuse olnud ei ole. Me väga täpselt ei tea, mis tasemeni piirikaubandus jõuab, väga raske on sellises olukorras täpselt prognoosida. Meie ei väida, et meil on raudkindlalt õigus, me väidame, et see on meie parima teadmise juures tehtud prognoos," tõdes fiskaalpoliitika osakonna juht.

Kui viimase kuu maksulaekumistest rääkida, siis vastasid need Kirsipuu kinnitusel rahandusministeeriumi viimasele prognoosile, mis avaldati septembri keskel.

"Samas on teada, et piirikaubandus on süvenemas, seda eeldust sisaldavad ka meie prognoosid. Küsimus on ainult selles, kas valitsus tahaks hinnatõusu kontekstis Eesti tarbijale puhkeaega anda või jõustuvad planeeritud aktsiisitõusud järgmisel aastal. Debatt on valitsusel ees," lausus ta.

Majandusanalüütik Heido Vitsur ei pea rahandusminister Toomas Tõniste teisipäevast väljaütlemist, et ta kaalub võimalust teha ettepanek alkoholiaktsiisi tõus ära jätta, mingil moel üllatavaks.

"AKtsiiside küsimus oli ju terav terve möödunud aasta, selles valguses on sellised avaldused täiesti loomulikud. Kui on probleem, tuleb sellest rääkida ja kaaluda võimalusi," nentis ta.

Vitsur lisas, et küsimuse üles tõstmine eelarve menetlemise ajal ei ole midagi pretsedenditut ega maavärinasarnast.

"Meil on demokraatlik riik ja siin on igal poliitikul õigus oma arvamus välja öelda. Teiseks need küsimused üheselt selged ei ole, neid tulebki arutada," leidis ta.

Swedbanki analüütik Tõnu Mertsina tõi välja, et alkoholi tarbimine on Eestis viimasel neljal aastal vähenenud ning see on ka üks väiksema aktsiisilaekumise põhjuseid.

