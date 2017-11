Šotimaal hakkab peagi kehtima alkoholi miinimumhind

Eelnõu miinimumhinna kehtestamiseks võttis Šoti parlament vastu juba viis aastat tagasi, kuid selle rakendamine on kohtuvaidluste tõttu veninud, vahendas BBC.

Briti ülemkohtu seitse kohtunikku leidsid oma otsuses üksmeelselt, et eelnõu ei riku mingil moel Euroopa Liidu seadusi ja et tegu on "proportsionaalse meetmega põhjendatud eesmärgi saavutamiseks".

Šoti valitsuse ministrid on oma plaani varem põhjendanud sellega, et 50-pennine alkoholiühiku (10 milliliitrit puhast alkoholi) miinimumhind aitab muuta Šotimaa "ebatervet suhet" alkoholiga, sest eelkõige tõuseb meetme tagajärjel odava kange alkoholi hind.

BBC väitel on Šotimaast seega saamas esimene riik, mis kehtestab alkoholiühikule põhineva miinimumhinna. Tõenäoliselt jõustub seadus järgmise aasta alguses. Mingis teises vormis alkoholi miinimumhinda on rakendatud ka teistes riikides, näiteks Kanadas ja Venemaal, ning odava alkoholi vastu on erinevaid meetmeid - eelkõige aktsiisi - rakendatud paljudes riikides.

Šotimaa puhul pole aga tegu maksu või aktsiisiga, sest hinnatõusust tekkiv raha läheb endiselt tootjatele ja müüjatele - lihtsalt odavama kange alkoholi hind tarbija jaoks tõuseb.

SWA on varem teatanud, et valitsuse plaani näol on tegu kaubanduse piiramisega ning et alkoholismiga võitluseks olevat efektiivsemaid viise. Nüüd on aga assotsiatsioon kinnitanud, et lepib ülemkohtu otsusega ning mingeid edasisi juriidilisi samme pole enam kavas.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon rõõmustas Twitteris ülemkohtu otsuse üle. "See on olnud pikk teekond - ning kahtlemata saab sellel poliitikal olema ka edaspidi kriitikuid - kuid see on julge ja vajalik samm rahvatervise parandamiseks."