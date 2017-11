Kohus tunnistas Stanislav Mironovi (36) süüdi suures koguses fentanüüli ebaseaduslikus käitlemises ning mõistis talle kolmeaastase vanglakaristuse.

Ühtlasi konfiskeeris kohus Mironovilt kuriteoga saadud vara üle 460 000 euro väärtuses.

Keskkriminaalpolitseinikud pidasid Mironovi kinni mullu 19. oktoobril Tallinnas.

Vaatamata sellele, et vahetult enne kinnipidamist rebis Mironov käes olnud rusikasuuruse koti fentanüüliga puruks ning puistas selles olnud narkoaine õhku, tuvastasid kohtuekspertiisi instituudi eksperdid, et tegemist oli suure koguse narkoainega.

"Loo moraal on, et suures koguses narkootiliste ainete käitlejad võivad küll üritada tõendeid hävitada, kuid politsei ja eksperdid teevad oma tööd põhjalikult, nende ebaseadusliku tegevuse kohta kohutakse tõendeid, mis siis päädib sellega, et isik mõistetakse ka süüdi kohtus. Ja teine moraal on see, et kuriteoga teenitud vara teenitakse riigile tagasi ehk et kuritegudega ei saa keegi rikastuda," ütles riigiprokurör Vahur Verte "Aktuaalsele kaamerale".

Kohus lahendas kriminaalasja kokkuleppemenetluses.