Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu hinangul on elektriautode müük praegu Eestis olematu. Kalli hinna tõttu müüakse vaid kümmekond täiselektriautot aastas. Samas kui riik jagas aastatel 2011 kuni 2014 toetust elektriautode soetamiseks, osteti Eestis 660 elektrisõidukit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Igasugune toetus on ju hea. Võiks öelda, et tollel ajal Eesti riik liikus väga innovatiivselt olles oma laadimisvõrgustiku ja riikliku toetusega maailmas täiesti selgelt esirinnas, täna me oleme kukkunud tahaotsa," ütles Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevdirektor Arno Sillat.

Sillati sõnul läheb valitsuse tegevusetus antud valdkonnas vastuollu värskelt avaldatud Euroopa Komisjoni ettepanekuga, mille järgi tuleks vähendada autode süsinikdioksiidi emissioone 2030. aastaks 30 protsendi võrra. Majandusministeeriumi kinnitusel töötatakse aga koos keskkonnaministeeriumiga praegu välja meetmete paketti, kuidas Eestis puhtama transpordi poole liikuda. Alles siis arutatakse edasi, kas nende ellu viimiseks sobivad elektrisõiduketele tehtavad soodustused.

Majandusministeeriumi transprordi arengu- ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailan usub, et elektriautode toetus on atraktiivne.

"Ta on juba atraktiivne teiste riikide seas, ta on atraktiivne läbi juba selle, et kogu niiöelda autovõrk ja autotootjad arendavad uusi autosid, mis on suurema läbisõiduga ja tarbijatele taskukohasemad. Selles mõttes selle kiirendamine on kindlasti üks hea võimalus null saaste sõidukite kasutamisele võtmiseks," lausus Gailan.

AMTEL loodab vähesaastava transpordi meetmete väljatöötamisel kaasa rääkida.

"Meil on nüüd lähiajal plaanis sellised ümarlauad, kus me räägime juba konkreetsemalt, mil plaanid on, toetusest on räägitud, räägitud on võrgu nö lõpuniehitamisest või täiendamisest, niiet asi on läinud liikuma, et ega sellist maailmatrendi elektriautodele ei ole Eesti võimalik eirata," sõnas Arno Sillat.

Liiklusregistri järgi on Eestis kokku üle 1300 elektrisõiduki, kuid nend hulgas on ka mopeede ja pisikaubikuid.