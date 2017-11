Trump ootab Hiinas vabastatud sportlastelt tänusõnu

Trumpi sõnul seisid Shanghais toimunud võistluse eel vahistatud UCLA korvpallurid silmitsi kümneaastase vangistusega, vahendas BBC.

Tudengid on naasnud Californiasse, kuid pole veel avalikku pöördumist teinud.

Valge Maja personaliülem John Kelly selgitas, kuidas Trump juhtumisse sekkus.

"Meie president ütles Hiina presidendile Xile: "Kas sa tead midagi neist tobudest, kes väidetavalt varastamisega vahele jäid?"," rääkis Kelly ajalehele New York Times telefoniintervjuus.

"President ütles, et see pole liiga tõsine asi. "Me tahaksime, et see aetakse kiiremas korras korda"," lisas Kelly.

Vestlus kahe presidendi vahel toimus pühapäeval Vietnamis toimunud majandusalase tippkohtumise kõrvalt.

Kolmapäeva hommikul võttis Trump sel teemal sõna Twitteris.

"Kas te arvate, et kolm UCLA korvpallurit ütlevad president Trumpile aitäh? Nad liikusid kümneaastase vangistuse poole!" kirjutas president.

Do you think the three UCLA Basketball Players will say thank you President Trump? They were headed for 10 years in jail!