Volikogu komisjonidesse mittesaamine pani volinikud kohtu poole pöörduma

Pärast valimisi hakkas kehtima seadus, mis annab volikogude opositsioonile lisagarantiid oma õiguste kaitsmiseks. Komisjonide moodustamisel tuleb arvestada poliitiliste jõudude osakaalu volikogus. Samuti annab komisjoni esimehe ja aseesimehe üheaegne valimine opositsioonile võimaluse saada komisjoni aseesimehe koht, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võib olla on nii totu opositsioon kusagil, et ta ei esita neid kandidaate, siis on erijuhtum, aga kui see tahe on olemas, siis on elementaarne see, et valijate tahe leiab ka otsuste kujundamisel vastavalt väljundi," kommenteeris Vabaerakonna fraktsiooni liige Andres Herkel.

Näiteid, kus volikogu opositsioon pole rahul komisjonide moodutamisega on mitmeid. Narvas pole kõik opositsioonisaadikud veel komisjonidesse pääsenud.

"Meie kaheksast liikmest on praegu ainult kolm komisjonide liikmed. Enamus liikmeid on ka komisjonide esimeestele helistanud ja küsinud, kas nad saavad komisjoni liikmeks. Eks me vaatame, mis saab," rääkis Narva volikogu liige, valimisliidu Meie Narva esindaja Katri Raik.

Valimisliidu Kogukondade Viimsi ridades volikokku pääsenud Ants Erm ütleb, et Viimsis ei arvestatud komisjonide kinnitamisel proportsionaalse esindatuse põhimõtet.

"54 kohast me saime kaheksa. Kusjuures meil on 42 protsenti kohtadest. Me oleksime pidanud saama vähemalt 21," sõnas Erm.

Just volikogu komisjonides toimub määruste ja otsuste sisuline ettevalmistamine. Vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks ütleb, et opositsioonisaadkute roll ei tohi volikogus jääda illusoorseks.

"Volikogus võimu saab teostada ainult läbi komisjoni. Kui opositsiooni esindajaid komisjonidesse ei lubata siis siis tähendab see, et teatud osa eestimaalastest jääb oma õigustest ilma," sõnas Jõks.

Õiguskantsler Ülle Madisele saadetud arupäimises on küsimused nii seaduse tõlgendusest kui ka sellest, mida peaksid opositsioonisaadik ette võtma siis, kui ta komisjoni ei pääse.