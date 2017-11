Zimbabwe armeejuhi ja endise asepresidendi Emmerson Mnangagwa sõprus on ilmselt tugevam kui president Robert Mugabe võim, arvas "Aktuaalse kaamera" välisuudiste toimetaja Tarmo Maiberg.

Maiberg kommenteeris Zimbabwes toimuvat "Aktuaalse kaamera" otsestuudios.

See, kas Zimbabwe riigipööre jääb rahulikuks, sõltub Maibergi sõnul sellest, mida armee otsustab teha.

Mugabe n-ö ekslik samm oli Mabiergi sõnul aga see, et ta hakkas üha rohkem toetama oma abikaasat Grace Mugabet selleks, et ta saaks parteijuhi kohale ja jätkaks nn valitsemise dünastiat.

"Aga ta vallandas eelmisel nädalal asepresidendi Emmerson Mnangagwa ja see pani sisejõud liikuma. Tundub, et armeejuhi sõprus asepresidendiga on tugevam kui Mugabe võim," lisas toimetaja.

Maibergi sõnul on Mugabe viinud Zimbabwe väga kehva seisu.

"Sajandivahetusel toimus selline avantüür, kus Zimbabwe läks Kongo Demokraatlikku Vabariiki sõtta ja sealt alates ei suudetud seda miinust enam kuidagi oma majandusega toetada. Vahepeal toimus hüperinflatsioon - raha väärtus kukkus 500 miljardit protsenti nagu ma lugesin. Sellest august nad ei ole lihtsalt välja tulnud. Laenu ka enam ei anta," selgitas Maiberg.