Kaasik rääkis, et Eesti Panka paneb käesoleva eelarve juures muretsema asjaolu, et see on tehtud defitsiidis. "Tõsi - ta on väga tasakaalu lähedane ja see defitsiit ei ole suur," sõnas Kaasik, klle sõnul see Eesti majandust uppi ei löö.

"See võib põhjustada raskusi mõningates sektorites. Kui valitsus väga palju panustab ka ehitussektorisse ja me teame, et ehitusettevõtted ka kurdavad, et neid häirib see, et ühel aastal on palju tellimusi ja järgmisel aastal on vähem," lausus Kaasik.

Ta arvas, et valitsus teeb järgmiste valitsuste eelarvete kokkupanemise raskemaks, sest on lubanud, et tulevikus need eelarved on jälle tasakaalus.

Kaasiku sõnul on keskpank soovitanud siiski teha eelarve tasakaalus või isegi ülejäägis.

Ta ütles, et praeguse majanduskonjunktuuri järgi on tööturul väga head ajad ja ettevõtted kiidavat, et nõudlus on hea. "Kui valitsus sellises olukorras liialt palju täiendavalt nõudlust stimuleerib, siis see võib tähendada seda, et mõned töökohad liiguvad ekspordisektorist ehitussektorisse ja see võib tekitada probleeme tulevikus, kui ehitustellimuse enam nii palju ei ole," kommenteeris Kaasik.

Kaasiku sõnul tulevikus Eestile väljakutse Euroopa Liidu toetuste vähenemine ja elanikkonna vananemine.

"Kõik need väljakutsed viitavad sellele, et meil võiks olla varu, et me saaksime siis oma eelarvega miinusesse minna," rääkis Kaasik.