EL-i riigid lubavad võtta 34 000 põgenikku Aafrikast ja Lähis-Idast

16 riiki on valmis andma põgenikele ulualust, et täita Euroopa Komisjoni septembris teatavaks tehtud eesmärk võtta järgmise kahe aasta jooksul ühenduse ümberasustusprogrammi raames vastu vähemalt 50 000 põgenikku.

Sellega loodetakse mõjutada migrante loobuma ohtlikust teekonnast üle Vahemere.

"Me väljume järk-järgult kriisist ja haldame migratsiooni nüüd partnerluse ja jagatud vastutuse vaimus," ütles Euroopa Komisjoni rändevolinik Dimitris Avramopoulos.

"Oleme seni saanud 34 400 uut ümberasustuslubadust," sõnas ta ja kiitis liikmesriike, kes on valmis panustama ohtude vähendamisse ning turvalise ja seadusliku migratsiooni edendamisse.

EL-i põgenike ümberpaigutamise kava alusel on praeguseks teistesse liikmesriikidesse toimetatud vaid 31 000 migranti algselt kavandatud 160 000-st.

Rändevolinik ähvardas ka täiendavate õiguslike meetmetega Poolat, Ungari ja Tšehhit, kui nad keelduvad ka edaspidi Kreekast ja Itaaliast kvoodisüsteemi alusel migrante vastu võtmast.

"Loodan, et Poola, Ungari ja Tšehhi kasutavad seda võimalust, et oma positsioon üle vaadata ja hakata põgenikke ümber asustama," ütles Avramopoulos. "Kui midagi ei muutu, te teate, et komisjonil on volitused minna samm kaugemale."

Tema sõnul on kvoodisüsteemi alusel toimuv ümberasustamisprogramm lõpule jõudmas, sest Kreekas ootab ümberpaigutamist veel 750 ja Itaalias 3100 inimest.

Euroopa Liidu jõupingutused sulgeda Kesk-Vahemere rändekanal on sattunud inimõigusorganisatsioonide ja ÜRO kriitika alla, sest EL-i laevad aitavad Liibüa rannavalvel merel tabatud migrandid tagasi Põhja-Aafrika riiki toimetada. Seal hoitakse migrante ÜRO andmeil ebainimlikes tingimustes.

"Liibüas kinni peetud migrantide kannatused on ülekohus inimkonna südametunnistusel," ütles ÜRO inimõigusvolinik Zeid Ra´ad al Hussein avalduses.

Avramopoulos võttis enda sõnul ÜRO inimõigusjuhi avalduse teadmiseks, kuid ütles, et ta oleks võinud ühendust võtta ÜRO põgenikeagentuuri juhi Filippi Grandiga, kellega EL-i rändevolinik sel nädalal kohtus.

"Töötame kõigil rinnetel, et tegeleda raske olukorraga Liibüas ja neid inimesi kaitsta," ütles ta.