Soomes kiirelt kasvavaid innovaatilisi ettevõtteid ühendava organisatsiooni Kasvuryhmä juhi Olli Tiaineni sõnul tulevikus ei toimu muutused kunagi nii aeglaselt, kui täna ning edu suudavad saavutada ja hoida vaid need, kes mitte ainult ei kohandu muutustega, vaid panevad need enda kasuks tööle.

Samal seisukohal on ka Soome suurettevõtteid ja startuppe koostööle suunava organisatsiooni Nestholma partner Daniel Collado-Ruiz, kelle sõnul peavad suurkorporatsioonid olema täna valmis väga kiiresti muutuma ja see on nende jaoks sageli tõeline väljakutse.

"Nii nagu looduses võib ka ettevõtluses suurte ja väikeste koostöö mõlemale osapoolele kasulik. Startupid aitavad suurtel ettevõtetel pidevalt muutuva turuga sammu pidada ja tulla välja uute innovaatiliste lahendustega. Suurkorporatsioonid pakuvad aga alles alustavatele ettevõtele kõike seda, mida neil endil ei ole ehk turuosa, infrastruktuuri ja turupõhist oskusteavet," märkis Collado-Ruiz.

Tiaineni sõnul võimaldab koostöö startuppidega suurkorporatsioonidel ka heas mõttes eksperimenteerida erinevate lahenduste ja stsenaariumitega.

"Suured keskenduvad liigselt sellele, et ressursid on nende omad ning ei mõista, et koostöö väikestega annab neile ressursse hoopis juurde. Selle asemel, et panna kõik panused vaid ühele kaardile, on suurettevõttel mõistlikum teha mitmeid väiksemaid panuseid ja alles testimise käigus saada tagasisidet, mis toimib ja mis mitte," märkis ta.

Samas tõdes Collado-Ruiz juht, et loomulikult kaasnevad sellise koostööga ka omad riskid.

"Alles alustavad ettevõtted on enamasti kiired, julged ja katsetamisele avatud. Suurkorporatsioonide planeerimisprotsessid võtavad aga sageli oluliselt kauem aega. Asjad lähevadki keeruliseks siis, kui need kaks töökultuuri kohtuvad. Mõlemale võib sellel hetkel tunduda, et just teine peaks muutuma ja olema koostöö nimel paindlikum. See võib olla lõpu algus. Peamine põhjus, miks suurte ja väikeste koostöö ebaõnnestub, ongi lihtne asjaolu, et suurkorporatsioonid ja startupid on "liiga erinevad loomad" ja vahel võivad nendevahelised erinevused olla sarnasustest suuremad," rääkis ta.

