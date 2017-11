Stoltenberg: NATO-l on 2018. aastal Afganistanis piisavalt sõdureid

Afganistanis teenib praegu üle 13 000 sõduri 39 NATO liikmes- ja partnerriigist. NATO kaitseministrid leppisid eelmisel neljapäeval kokku vägede arvu suurendamises vähemalt 16 000 meheni, ehkki nende täpne ülempiir pole teada, sest arutelud veel käivad.

NATO väed tegutsevad alates 2015. aastast Afganistanis toetus- ja väljaõppemissiooni Resolute Support raames ning otseses lahingutegevuses islamiliikumisega Taliban ei osale.

USA Euroopa maavägede ülema kindral Curtis Scaparrotti sõnul ei ole NATO liikmesmaad suutnud seni Afganistanis USA ja NATO vägesid juhtiva kindral John Nicholsoni vajadusi täita.

"Olen täiesti kindel, et meil on 2018. aasta alguseks piisavalt vägesid," ütles Stoltenberg usutluses AP-le. "Meile laekub liitlastelt lisavägede kohta endiselt lubadusi ja teadaandeid."

Peasekretäri sõnul keskenduvad liitlasväed Afganistani julgeolekujõudude väljaõpetamisele erilise rõhuasetusega Afganistani erivägede koolitamisel ja riigi õhujõudude ülesehitamisel.

"Afganistanis on endiselt palju vägivalda, aga samal ajal oleme näinud ka palju tähtsaid edusamme. Afgaanid on suutelised nüüd vastama igale mässuliste ja Talibani rünnakule. Samuti on nad suutnud takistada Talibani provintsipealinnu hõivamast. See oli sel aastal Talibani strateegiline eesmärk," lausus Norra ekspeaminister.

Liitlaste lisainstruktorite Afganistani saatmine on oluline ka selleks, et võimaldada USA vägedel Afganistani julgeolekujõude rohkem operatsioonidel toetada ning veenda Talibani läbirääkimistelaua taha tulema.

"Me usume tugevalt, et parim viis Afganistani stabiliseerida on võimaldada afgaanidel seda ise teha," ütles NATO peasekretär.

NATO vägede üldarv Afganistanis ei hõlma teisi tugimissioone ja terroritõrjeoperatsioone Talibani, äärmusrühmituse Islamiriik (IS) ja teiste mässuliste vastu.

Afganistanis tegutseb vähemalt 15 000 USA sõdurit pärast seda, kui president Donald Trump andis suvel nõusoleku saata riiki 3800 lisasõdurit.

Stoltenberg osaleb nädalavahetusel Kanadas Halifaxi rahvusvahelisel julgeolekufoorumil.