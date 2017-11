Züleyxa Izmailova: üks prügifirma juba kutsus mu lõunale

Izmailova rääkis usutluses Eesti Päevalehele, et korruptsioon pole kindlasti tema teema, kuid keskkonnakaitse ja jäätmemajandus üldiselt küll.

"Muide, juba ongi üks prügifirma minuga väga konkreetselt ühendust võtnud. Kutsus mind lõunale. Mõtlesin esialgu, et miks mitte. Aga siis mõtlesin: oot-oot, mis nüüd toimub," märkis ta.

Izmailova tõdes, et ta ei kujuta ette, kuhu see jutt oleks sellel kohtumisel läinud.

"See, et mingi ettevõte kipub eraviisiliselt lõunale kutsuma, pole siiski okei. Aga õnneks on meil keskkonnaametis need asjad kontrolli all. Meil on inimesed, kes peavadki iga päev seda lahingut," kinnitas Izmailova.