Vastavalt ekspertiisile oli hoonet võimalik rekonstrueerida, sest kahjustused on lokaalsed ja nende ulatus polnud suur. Heaks peeti ka vundamendi ja keldriseinte seisukorda ning järeldati, et suuremat osa konstruktsioonidest on võimalik säilitada.

Sellest lähtuvalt nägi projekt ette, et Raua 22 asuvat elamut võib laiendada ja rekonstrueerida. Septembri lõpus tuvastas aga linnaplaneerimise ameti esindaja kohapeal, et hoonet on asutud lammutama ning seintest on eemaldatud märksa enam kui viiendik, mida projekt lubas.

Ametnik peatas ehituse suulise korraldusega, kuid järgmisel päeval selgus, et lammutamist on sellest hoolimata jätkatud. Lisaks täpsustas ehitaja kohapeal, et säilitada plaanitakse vaid hoone lääneküljel asuv sein koos postidega, mis sisuliselt tähendab peaaegu kogu hoone lammutamist.

Seepeale tegid linnaplaneerijad ehitajale ametliku ettekirjutise kogu kinnistul toimuv ehitustöö kohe peatada.

Hestlandia üks omanikke Evar Entson käis oktoobri keskel linnaplaneerimise ametis selgitusi jagamas. Ta ütles, et lammutamise käigus ilmnes enamiku konstruktsioonide halb seis ning vahelagesid avades kukkusid kivid läbi välisseina tänavale.

Entsoni väitel ei antud käsku elamut lammutada, kuid hoone lagunes renoveerimisel ise ja turvalisuse nimel see lammutati. Projekti polnud, sest olukord tuli lahendada jooksvalt, vastavalt vajadusele.

Linnaplaneerimise amet vastas Entsonile, et kui hoone seisukorra halvenemine selgus ehituse käigus, pidanuks sellest kohe ametit teavitama ja vajadusel uue ehitusuuringu tegema. Lisaks rõhutas amet, et ohutuse tagamine ei tähenda, et hoonet võinuks ehitusprojekti eirates lammutama asuda.

Novembri alguses ametis kogunenud komisjon otsustas, et hoone on lammutatud õigusliku aluseta. Omanikul tuleb ehitis kohe konserveerida, et seda ilmastikumõjude eest kaitsta ning allesjäänud konstruktsioonid säilitada. Konserveerimise tähtajaks seati 28. november.

Lisaks nõuab amet, et omanik esitaks tuleva aasta 31. jaanuariks sama detailse ekspertiisi, nagu oli tehtud ehitusloa saanud projektis.

Iga edasisise tegevuse jätkamiseks vajaliku toimingu täitmata jätmisel tuleb ettevõttel maksta sunniraha 15 000 eurot. Seda peab amet piisavaks, et sundida ehitajat oma kohustusi täitma.