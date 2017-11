Endine rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ärritus Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku eilse stuudiointervjuu peale "Aktuaalses kaameras" sedavõrd, et nimetas Kaasikut otsesõnu valitsuse puudliks.

"Ardo Hanssoni asemel kommenteeris Eesti Panga poolt (2018. aasta riigieelarvet - toim) Ülo Kaasik. Tulemus, ei midagi arusaadavat ja küsimuse peale reservidest, mille arvel see eelarve kokku on pandud, kiidab ta valitsust eelarve tasakaalu eest - mida too lubab järgmise valitsuse ajal," kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

"Eesti Pank, nii madalat hüpet pole teilt enne nähtud! Ja söön oma mütsi ära, kui koalitsioon ei leidnud endale äsja puudlit Eesti Panga presidendi kandidaadiks," jätkas Ligi. Postituses järgnevas mõttevahetuses kasutab Ligi veel väljendeid "primitiiv" ja "puterdis".

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ütles kolmapäeval "Aktuaalses kaameras", et tuleva aasta riigieelarve pole küll tasakaalus, aga on tasakaalu lähedane ega löö majandust uppi. Samas lisas Kaasik, et praegune eelarvepoliitika teeb järgmistel valitsustel eelarve kokku paneku raskemaks.

Ligi pahandas ka Kersti Sarapuu seisukoht, kes ütles, et ei pööraks struktuursele tasakaalule suurt tähelepanu, sest see on Sarapuu sõnul hinnanguline. Sel teemal võttis sotsiaalmeedias sõna ka teine reformierakondlane Lauri Luik, kes võrdles Sarapuud riigikogu esimehe haamriga.

"Struktuursest tasakaalust, selle olemusest ja olulisusest on parlamendis nii palju räägitud. Eeldasin, et sellest on juba riigikogu spiikri haamergi aru saanud, aga eksisin. Rängalt."