Sadama trammiliin tuleb: Tallinn valmistub uusi tramme soetama

Tallinn on koostamas hanketingimusi, et osta lähitulevikus kaheksa uut trammi ning sõlmida optsioon veel kuni 20 uue trammi soetamiseks, mis hakkavad teenindama kavandatavat sadamaliini, mille rajamine on nüüdseks kindel.

Kuni 20 optsiooniga soetatavat trammi hakkavad teenindama täiesti uut, Tallinna sadamasse veetavat trammiliini.

"See on kindel, jah, aga seal on umbes kaks-kolm koridori, mille üle praegu linnaplaneerimises vaidlused käivad," kinnitas Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimees Enno Tamm sadama trammiliini tulekut.

Seega sõltub soetatavate trammide arv lõplikust trassivalikust ja kavandatavast intervallist.

"See selgub siis, kui peatänava koridorid paika pannakse. Kas neid on vaja 11 või 18, seda ei tea täna keegi, ja sellepärast me teemegi optsiooniga hanke, et vastavalt sadamatrammi koridoridele oleks meil siis koheselt võimalik trammid ka soetada vajalikus mahus," kommenteeris Tamm. "Ma arvan, et peab selguma umbes aasta jooksul."

Veel kaheksa hankega soetatavat trammi vahetaks aga välja praegu liinil sõitvad vanad Tšehhi trammid, mis lähevad mahakandmisele.

Uued trammid oleksid erinevalt vanadest madalapõhjalised, mis võimaldavad nii lapsevankri kui ratastooliga iseseisvalt peale ja maha saada.

Linn loodab hankedokumendid kokku saada kevadeks, kuid graafikusse on kavandatud ka võimalikud vaidlustused, mistõttu on uute trammide liinile jõudmise aeg ebaselge, ehkki linn on rehkendanud umbes kahe aastaga.

"Sellised hanked, kahju küll, aga toovad endaga alati kaasa kohtuvaidlused. Millal ta eduka pakkujaga lepinguni jõuab, seda on selgelt vara prognoosida."

Viimati soetatud CAF trammid maksid 2,3 miljonit eurot trammi kohta. Uued trammid loodetakse hankega saada suurusjärgus 2,5 miljoni euroga, seega võib kaheksa uue trammi maksumus jääda 20 miljoni euro kanti.

Tõenäolised hankel osalejad oleksid Stadler, Bombardier ja CAF.

Reaalselt võivad esimesed uue hankega soetatavad trammid jõuda Tallinna tänavatele kolme-nelja aasta pärast.

Praegune liinivõrk vajab 52 trammi, neist 20 on uued CAF trammid ja seitse uuendatud, madala keskosaga Tšehhi trammid. Veel seitse uuenduskuuril viibivat Tšehhi trammi on peatselt lisandumas. Lisaks on liinile lisandumas kuus retrotrammi Kadrioru liinile, millest üks juba sõidab, seega kokku on Tallinna liinidel peatselt 40 uut või uuendatud trammi.

Vanad trammid sõidavad Tallinna liinidel vähemalt seni, kuni hankega soetatavad kaheksa uut trammi kohal on.