Riigikogu sidus olümpiavõitjate riikliku toetuse keskmise palgaga

Riigikogu otsustas neljapäeval, et toetuse suurus on statistikaameti avaldatud eelmise kalendriaasta kolmanda kvartali keskmine brutokuupalk.

Lisaklausel uuendatud spordiseaduses on, et toetuse uus suurus ei või olla väiksem eelmise aasta toetuse suurusest.

Kaksteist aastat tagasi riigikogus vastu võetud spordiseadusega kehtestati olümpiavõitjatele ja paralümpiamängude võitjatele 650-eurone ehk 2005. aasta pooleteise keskmise palga suurune toetus kümme aastat enne pensioniikka jõudmist.

Nüüd leidis parlament, et elukalliduse tõusuga peab toetuse tõus kindlasti kaasas käima.

Eelnõu algatasid riigikogu spordi- ja liikumisharrastuse toetusgrupi liikmed. Seaduseelnõu seletuskirjas põhjendasid nad toetuse suurendamist sooviga luua olümpiavõitjatele sotsiaalne lisatagatis, sest nad on toonud kõrge sportliku saavutusega Eestile tuntust ning ühiskonnale palju positiivseid emotsioone.

"Meie olümpiavõit on haruldus, mida me oleme Eesti peaaegu 100-aastase ajaloo jooksul vaid 26 korral ja viimati peaaegu kümme aastat tagasi kogeda saanud. Järgmised võimalused tulevad eeloleval talvel ja siis juba aastal 2020. Kas see nüüd tuleb, see on iseküsimus, aga loodame ja hoiame pöialt," lausus riigikogu kõnepuldis Reformierakonna fraktsiooni nimel Jüri Jaanson.

"Olümpiavõitjaid on meil võitudest veelgi vähem – 21 läbi meie ajaloo, neist meie hulgas 14. Need on inimesed, keda hindame panuse, nende valikute ja sihile jõudmise tõttu ning vastutasuks saadud emotsioonide eest," lisas ta.