Prantsuse välisminister: Hariri võttis vastu kutse Pariisi sõita

"Ta tuleb Prantsusmaale ja printsi on sellest informeeritud," ütles Jean-Yves Le Drian ajakirjanikele, viidates Saudi kroonprintsile Mohammed Bin Salmanile, kellega ta kolmapäeva õhtul kohtus.

Liibanonis kahtlustatakse, et Haririt sunniti lahkumisavaldust esitama ja teda hoitakse Saudi Araabias vägisi kinni.

Hariril on Prantsusmaal kavas kõnelused president Emmanuel Macroniga, kuid visiidi aega Le Drian ei öelnud. "Härra Hariri ajakava on härra Hariri enda asi."

Presidendi kantselei: Hariri saabub "lähipäevil" Prantsusmaale

Ametist tagasi astunud Liibanoni peaminister Saad Hariri saabub "lähipäevil" Prantsusmaale, ütles Prantsuse presidendi kantselei allikas kolmapäeval AFP-le.

Sündmused seoses selgusetu olukorraga hakkasid hargnema pärast seda, kui presidendikantselei teatas avalduses, et Prantsuse riigipea Emmanuel Macron "kutsus" Haririt ja tema perekonda tulema Prantsusmaale.

Avalduse kohaselt esitas Macron kutse telefoni vahendusel, kui rääkis nii Saudi kroonprintsi Mohammed bin Salmani kui ka Hariri endaga.

Macron ütles hiljem ajakirjanikele, et Hariri on kutsutud "paariks päevaks" koos perega Prantsusmaale ja see ei tähenda eksiili minekut.

Hariri teatas 4. novembril Saudi Araabias üllatuslikult, et astub Liibanoni valitsusjuhi kohalt tagasi. Liibanonis kahtlustatakse, et Haririt sunniti lahkumisavaldust esitama ja teda hoitakse Saudi Araabias vägisi kinni.

Liibanoni president Michel Aoun süüdistas kolmapäeval Saudi Araabiat Hariri kinnipidamises.

"Miski ei õigusta peaminister Saad Hariri suutmatust naasta 12 päeva jooksul, sestap oleme seisukohal, et teda hoitakse seal kinni, mis on vastuolus Viini konventsiooniga," ütles Aoun ametlikul Twitteri-kontol.

Hariri lükkas varsti pärast seda Twitteris ümber kuuldused tema kinnipidamisest. "Tahan korrata ja kinnitada: minuga on kõik väga hästi ja ma tulen Jumala tahtel armastatud Liibanoni tagasi, nagu teile kõigile lubasin. Küll te näete," kirjutas peaminister.

Macron on rõhutanud, et Hariri peaks naasma Liibanoni, et kinnitada oma tagasiastumist või jääma ametisse.

Liibanoni president on keeldunud Haririt ametist vabastamast, öeldes, et televisiooni teel Saudi Araabiast tagasiastumisest teatamine on ebaseaduslik.

Hariri juhtum on tekitanud kartusi Liibanoni langemisest Saudi Araabia ja Iraani piirkondliku rivaalitsemise ohvriks. Liibanoni president püüdis kolmapäeval neid hirme kummutada, manitsedes kodanikke "mitte kartma majanduse, rahanduse ega julgeoleku pärast".

Ta nimetas Hariri tagasiastumisteadet ühtlasi rünnakuks Liibanoni iseseisvuse ja väärikuse vastu.

Vend toetab Liibanoni peaministri tagasiastumisotsust

Liibanoni peaministri Saad Hariri vend ütles kolmapäeval, et toetab endise valitsusjuhi otsust amet maha panna.

Bahaa Hariri sõnul on põhjuseks Iraan ja tema Liibanoni käsilane, äärmuslik šiialiikumine Hezbollah.

Vanem Hariri vendadest süüdistab kolmapäeval uudisteagentuurile Associated Press saadetud avalduses Hezbollah'd katses Liibanonis kontroll üle võtta. Ta tänab Saudi Araabiat Liibanoni riiklike institutsioonide aastakümnetepikkuse toetamise eest.

Liibanoni ajakirjanduses on Bahaa Hariri nime mainitud kui venna võimalikku mantlipärijat, keda toetaks ka Saudi Araabia.

Seda keeldus Bahaa kommenteerimast.