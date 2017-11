AS-i Tallinna Sadam 33 protsendi aktsiate avalik noteerimine on kokku lepitud valitsuse koalitsioonilepingus. Algselt plaaniti 30 protsendi noteerimist, ent 33 protsenti võtab arvesse ka ülejaotuse.

Valitsus andis täna majandus- ja taristuministrile nõusoleku Tallinna Sadama aktsiate avaliku esmase pakkumise (IPO) ettevalmistuste jätkamiseks ja kiitis heaks edasised tegevused, põhimõtted ning ajakava.

Ettevõtte eesmärk on noteerida aktsiad Nasdaq Tallinn börsil hiljemalt 2018. aasta esimese poolaasta lõpuks, kontrolliv enamus jääb riigile.

„Tallinna Sadama börsile viimise eesmärk on suurendada ettevõtte väärtust ja luua investeerimisvõimalusi Eesti inimesele ja pensionifondidele,“ rõhutas peaminister Jüri Ratas. Ta lisas, et valitsuse jaoks on väga oluline ka Eesti atraktiivsuse suurendamine välisinvestorite jaoks.

„Usun, et Tallinna Sadama aktsiast kujuneb hea võimalus meie partnerite jaoks Euroopas ja eriti Põhjamaades investeerida Eestisse,“ lisas peaminister.

„Tallinna Sadam on edukas firma ja osaluse müük annab Eesti inimestele võimaluse sellest osa saada,“ ütles majandusminister Kadri Simson.

Lisaks tõi Simson välja, et Tallinna Sadama IPO tõstab ettevõtte tuntust, võimaldab senisest suuremas mahus pensioniraha koduturule investeerida, aktiviseerib börsil kauplemist ning kasvatab Eesti mainet eduka investeerimiskeskkonnana.

Korraldajaks saab rahvusvaheline pankade sündikaat

Minister Kadri Simson ja Tallinna Sadama juht Valdo Kalm selgitasid plaanitavat IPO-t pressikonverentsil.

"Me kasvatame ettevõtte väärtust. Äriline fookus tõuseb veel. Sadamal on rohkem rahvusvahelist tuntust vaja, sest me oleme rahvusvahelises äris," kommenteeris Valdo Kalm.

Suvel valis Tallinna Sadam välja nõustajad, peatselt selgub pangast peakorraldaja roll, kes korraldab müügiprotsessi.

"Oleme kevadest valmis avalikuks enampakkumiseks. Ettepanekud käivad normaalselt, plaanipäraselt," selgitas Kalm.

Kalmu sõnul peeti oluliseks, et sündikaadis oleks pangad, kes rõhuvad jaeinvestoritele. Sündikaat ei koosne ainult Eestis tegutsevatest pankadest, vaid on rahvusvaheline.

"Seal on tuntud maailmanimed, Euroopa nimed ja seal on ka tublid Eesti pangad," lisas Kalm.

Tallinna Sadamal on suurem huvi Skandinaavia, Ida-Euroopa, aga ka Londoni ja Frankfurti vastu. Samuti võib huvi olla USA vastu. Sündikaadi ettevalmistused on selle fookusega käimas.

Börsireeglite tõttu muutub info ühtviisi võrselt kättesaadavaks nii üldkoosolekule kui väikeaktsionäridele, rõhutas minister Simson.

Börsilemineku eel on tulekul jaekampaania. Peamiselt hakatakse kauplema dividendiaktsiaga, nagu soovitavad pangad vastavalt ettevõtte ajaloole ja prognoosidele. Dividendipoliitika töötatakse välja ja fikseeritakse lähiajal, see peaks tagama kindlad investorid.

Tallinna Sadam emiteerib ka uusi aktsiaid. Riigile plaanib ettevõte maksta erakorralisi dividende 68 miljoni ulatuses, mis suunatakse valitsuse likviidsusreservi.

Nõustaja on peaaegu otsustatud, nii et ta saab kohe tööle asuda, ent veel ei saa seda nime välja öelda.