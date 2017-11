Tallinna Sadam läheb börsile

Tartu ülikooli kunstimuuseumi muumiakambris on klaasist kastide sees kaks pesueht Egiptuse muumiat. "Poissideks" kutsutavad rariteedid jõudsid Tartusse 1819. aastal orientalisti ja rännumehe Otto von Richteri kaudu. Viimane poolaasta on Tartu ülikooli teadlased veetnud neid muumiapoisse uurides, sest tõtt-öelda ei olnud tänaseni kindlalt teada isegi nende täpne vanus. Kuulame seminaril kohapeal, mis tehtud analüüsidest selgus.

Kuigi Eestis on tules hukkunud inimeste arv viimase kümne aasta jooksul jõudsalt langenud, tõdesid "Suud puhtaks" arutelus osalenud, et langustrendi jätkamist takistavad nii sotsiaalprobleemid kui ka teatud inimeste ükskõiksus tuleohutuse ja selle tagamise suhtes.

Eesistumine on võimalus tutvustada oma riiki ülejäänud Euroopale ning muuta väljakujunenud narratiive. Samas annab see sissevaate Euroopa tipp-poliitika telgitagustesse. Nii meenutas Eesti eesistumise meediatiim muuhulgas, kuidas Tallinna tippkohtumisel ei jätnud Emmanuel Macroni ja Angela Merkeli suhtekorraldajad juhuse hooleks isegi pintsaku värvi ega kõnepuldi kõrgust.

„Tallinna Sadama börsile viimise eesmärk on suurendada ettevõtte väärtust ja luua investeerimisvõimalusi Eesti inimesele ja pensionifondidele,“ rõhutas peaminister Jüri Ratas. Ta lisas, et valitsuse jaoks on väga oluline ka Eesti atraktiivsuse suurendamine välisinvestorite jaoks.

