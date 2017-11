Stalnuhhin: katuserahadega on meil kõik korras

"Ma ei arva, et selles katuserahas oleks midagi negatiivset. /.../ Ma tunnen uhkust selle üle, et järgmisel aastal ma annan krõbeda summa oma rahast, praktiliselt kogu summa, koduloomade varjupaigale, sest ma olen seal paar korda käinud ja see on võimatu, millises olukorras need kassid ja koerad seal elavad. Ja see kõik saab järgmisel aastal korda. Kui selleks on antud selline võimalus, siis ma tänan jumalat ja neid inimesi, kes veerand sajandit tagasi selle traditsiooni tekitasid," ütles Stalnuhhin.

"Nii et ma arvan, et katuserahadega on meil kõik korras. Mitte keegi siin saalis ei julge seda endale tasku pista. Kõik teavad, kes on hädas, keda on vaja aidata, olgu see lasteaed, kohalik teater või mingi MTÜ, ja teevad nii enda kui rahva arust väga head asja," lisas Stalnuhhin.

Stalnuhhin rääkis, et riigieelarves sellistele objektidele tihti raha ei jätku või ei ole ette nähtud.

Erinevate allikate kinnitusel on riigikogu katuserahaks on tänavu ette nähtud neli miljonit eurot.

Rahanduskomisjoni liige Priit Sibul (IRL) ütles ERR-ile, et katuserahadega seonduvat ei ole arutatud ei rahanduskomisjonis ega ka fraktsioonis. Fraktsioon arutab Sibula sõnul katuserahasid tuleval nädalal.

Sibul arvab, et katuserahadega on selgus majas detsembri alguseks.