Kaubamaja ja Viru keskuse vahelise galerii saatus on lahtine

Ehkki Tallinna Kaubamaja kuulutas välja arhitektuurikonkursi võitja, ei ole ettevõttele teada, milline on nende hoonet Viru keskusega ühendava galerii saatus. Räägitud on võimalusest see lammutada, galerii omanik Viru keskus ei ole aga kindlat otsust teinud.

Kõik Kaubamaja kvartali arhitektuurikonkursil osalenud tööd pidid Estonia puiestee kohal kõrguva galerii puhul pidama silmas mõlemat varianti.

"Arhitektuurivõistluse tingimuste kohaselt pidid kõik võistlustööd arvestama nii võimalusega, et tulevikus galerii võib kaduda, kui ka sellega, et see jääb. Kuna galerii omanikuks on Viru keskus, siis otsuse selle tuleviku osas saavad langetada nemad," ütles Kaubamaja tegevdirektor Erkki Laugus ERRile.

Viru keskuse turundus- ja kommunikatsioonidirektor Taivi Koitla märkis, et neil on galeriiga mitmeid plaane, kuid neid kommenteerida on veel vara.

Ta ei osanud öelda ka seda, kas 2020. aastal, mil Kaubamaja praeguste plaanide järgi kopa maasse lööb, on otsus galerii kohta sündinud. Nimelt algatas ka Viru keskus tänavu suvel arhitektuurivõistluse.

"Loomulikult on meie enda huvi, et see piirkond muutuks inimsõbralikumaks selles kontekstis, et inimestel oleks mugavam siin liigelda, jalgsi ja jalgrattaga eeskätt, ja oleks ka linnapilti paremini haakuv nähtus. Aga praegu on meie poolt liiga vara kommentaare jagada - kõik on võimalik, aga midagi kindlat pole veel otsustatud," tõdes Koitla.

Kaubamaja kvartali arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo DAGOpen ja Hispaania büroo Bakpak Architects S.L.P koostöös valminud lahendus "City Break".

Võidutöö autoriga alustab ettevõte projekteerimisläbirääkimisi ja esitab seejärel Tallinnale taotluse projektitingimuste saamiseks.

Ehitusega loodetakse alustada aastal 2020 ning see võtab aega vähemalt neli-viis aastat. Kuna aga arendusprotsess on pikk ning puudutab paljusid ametiasutusi ja ettevõtteid, selguvad kõik tähtajad ja ka arenduse lõppmaksumus edasise töö käigus.

Galerii ehitati Viru keskuse ja Kaubamaja vahele 2004. aastal.