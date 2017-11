Merkeli konservatiividel, turuliberaalsetel Vabadel Demokraatidel ja vasakpoolsetel rohelistel on mitmes valdkonnas väga erinevad seisukohad, ütles Merkel.

Kantsler avaldas lootust, et parteid on siiski võimelised koalitsioonina toimima.

Merkeli juhtimisel uue valitsuse moodustada lootvad erakonnad peavad neljapäeval otsustama, kas neil on piisav ühisosa kolmepoolse koalitsiooni loomiseks, vastasel korral ootavad ees ennetähtaegsed valimised.

Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja selle Baieri liidumaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU), Vaba Demokraatlik Partei (FDP) ja rohelised (Bündnis 90/Die Grünen) on nädalaid pinda sondeerinud, kuid peavad nüüd teatama, kas neil on võimalik alustada ametlikke koalitsiooniläbirääkimisi.

Kõneluspartnerite seisukohad erinevad paljudes valdkondades põgenikest kliimakaitse ja Euroopa Liidu reformideni. Kokku on neid toonud septembrikuiste valimiste tulemused, mis andsid Merkelile senisest vähem parlamendikohti.

Kantslerina neljanda ametiaja suunas töötav Merkel on andnud loodetavatele koalitsioonipartneritele 16. novembrini aega põhimõttelisele kokkuleppele jõuda. Uus valitsus peaks kokku saama jõulupühadeks.

"Kui konservatiivid, rohelised ja FDP ühte heita ei suuda, ei saa miski uusi valimisi ära hoida," kirjutas nädalaleht Der Spiegel. "Seda ei taha keegi. Aga kas sellest piisab, et liitu õigustada?"

Erakondade värvide sobivuse tõttu Jamaika riigilipu värvidega "Jamaika koalitsiooniks" kutsutud potentsiaalset ühendust ei ole riigi tasandil varem järele proovitud, sestap ei ole ka teada, kui stabiilne see olla võiks.

Samas oleks see ainus potentsiaalne parlamendienamust omav koalitsioon, sest senise suurkoalitsiooni - ehk Merkeli ja tema peamisteks rivaalideks olevate sotsiaaldemokraatide - jätkumise on SPD ise välistanud. Sotsiaaldemokraadid said halvima valimistulemuse pärast 1933. aastat ning soovivad seetõttu asuda opositsiooni juhtparteiks. Paljud erakonna liikmed on suurkoalitsiooni kuulumist ehk Merkeli partneriks olemist partei viletsa tulemuse üheks peamiseks põhjuseks.

Ajakirja Stern poolt oktoobris tellitud Forza uuringust selgus, et 57 protsenti Saksamaa valijatest soovib nn Jamaika koalitsiooni moodustamist. Märkimisväärne on ka see, et senise suure koalitsiooni jätkumist toetab vaid 26 protsenti valijatest.

Koalitsioonieelsete kõneluste viimane voor peaks kestma hiliste õhtutundideni, sest parteide esindajatel on käsil keerulised teemad nagu migratsioon.

Analüütikute hinnangul tahavad kõik pooled siiski vältida ennetähtaegseid valimisi, sest sellest võiks kasu lõigata eeskätt paremäärmuslik Alternatiiv Saksamaale (AfD).