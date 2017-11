IRL-il on valitsuses eriarvamused nii aktsiisitõusu kui ka kaitseinvesteeringute teemal.

Rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ütles teisipäeval, et jälgib alkoholiaktsiisi laekumisi ja kaalub ka võimalust teha ettepanek jätta veebruari algusesse kavandatud aktsiisitõus ära. Sellele reageeris koheselt majandusminister Kadri Simson (KE), kes ütles, et aktsiisitõusu ära jätta ei saa.

Seeder ütles ERR-ile antud intervjuus, et loodab siiski, et valitsuses annab asja veel arutada. "Meil on teoreetilist laadi maailmavaatelised erimeelsused, loomulikult, seda me teame, aga me siiski loodame, et partnerid on valmis arutama konkreetseid ettepanekuid, kui me oleme nendeni jõudnud," sõnas Seeder.

Seeder ütles, et aega on küll vähe, aga tuletas meelde, et möödunud aasta novembris astus uus valitsuskoalitsioon ametisse ja 1. jaanuarist toimusid maksumuudatused. "Praegu me räägime võimalikest maksumuudatustest 1. veebruaril. See tähendab, et aega on rohkem. Nii, et teoreetiliselt on kõik võimalik, kui on olemas poliitiline tahe ja suudetakse kokku leppida," märkis ta.

Peaminister, Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles neljapäeval, et aktsiisiküsimuses valitsuses mingit tüli ei ole, kuid lisas, et selle arutelu algatamise ajastus polnud parim.

Kaitseinvesteeringute jaotuse muutmine oli valitsuse ühine otsus

Teine teema, mida on IRL-ile viimasel ajal ette heidetud, puudutab kaitseinvesteeringuid. Sotsiaaldemokraadist riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kritiseeris IRL-i poolt 10 miljoni euro välja võtmist kaitsevaldkonna lisainvesteeringutest aastaks 2018.

"Mul on seda sammu riigikaitsekomisjoni esimehena võimatu ausa näoga kaitsta. Mina kaitseministrina kindlasti poleks 10 miljoni 2018. aasta plaanidest eemaldamist ja investeeringute edasilükkamist toetanud," sõnas Hanso.

Seedri sõnul ei olegi Hansol vaja mitte midagi selgitada ega ka kaitsta. "Sellist ettepanekut, et kärpida kaitsekulutusi, pole üldse tehtudki. See informatsioon, et IRL lausa sellise ettepaneku on teinud, ei vasta absoluutselt tõele. Auväärt riigikaitsekomisjoni esimees on siin küll eksinud ja sattunud valeinformatsiooni mõju alla," vastas Hansole Seeder.

Seeder selgitas, et 10 miljonit eurot on osa täiendavast investeeringute programmist, mille maksumus kokku on 60 miljonit kolme aasta peale. Arutelud käivad nüüd selle jaotuse peale.

"Esialgu lepiti kokku 20, 20 ja 20 ja kohe alguses öeldi, et see võib muutuda sõltuvalt oludest, hangete läbiviimistest ja kõigest muust. Vaadates läbi tegelikud võimalused ja see, mis on optimaalne ja mõistlik, kuidas hankeid läbi viiakse, leiti, et see on mõistlik teha 10, 30, 20, aga võib olla ka 10, 35 ja 15," selgitas IRL-i juht.

Seeder kinnitas, et see on läbi arutatud valitsuskoalitsioonis ja tegemist ei olnud IRL-i ettepanekuga, vaid see oli ühine arutelu. "Minu teada ka kõik sotsiaaldemokraatide ministrid on sellest olnud teadlikud, on sellega nõustunud, keegi ei ole selle üle mingit lärmi tõstnud," ütles Seeder.

Kerge nohu on koalitsioonivalitsusele omane

Seeder märkis, et kõige selle valguses peab ta valitsuskoalitsiooni tervist heaks. "Valitsuse üldine tervis on täiesti hea, valitsus on töövõimeline. See, et aeg-ajalt mingisugune bakter hammustab või viirus käib üle ja kerge nohu on - see on ikka koalitsioonivalitsustele omane, eriti siis kui on ideoloogiliselt erinevad erakonnad koalitsioonis. Aga tervikuna ma ei näe, et siin oleks dramaatilisi vastuolusid praegu. Eks need teemad, mis vajavad läbi vaidlemist tulebki läbi vaielda," hindas Seeder.

Lihtsustatult öeldes ütles Seeder, et elama ei pea rida-realt koalitsioonileppe järgi, vaid valitsus peab olema võimeline reageerima elus toimuvatele muudatustele. "Koalitsioonileping ei ole pühakiri, millest me peame lõpuni lähtuma, ükskõik, mis ümberringi toimub," sõnas Seeder.

"Need vaidlused ja arutelud on täiesti elulised, mis puudutavad riigieelarvet ja tegelikku suutlikkust raha ära kasutada. Või kui me näeme, et maksupoliitika muudab keskkonda natuke teistmoodi, kui me oleme esialgu planeerinud või tulud laekuvad teistmoodi, siis peab olema ka paindlikkust reageerida nendele asjadele ja leppida kokku asju, mida esialgselt koalitsioonilepingus ei ole kokku lepitud. Seda vaidlust, arutelu ja vastasseisu ei tasu üle dramatiseerida," lõpetas Seeder.