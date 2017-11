Ren TV teatas politseireidist Novaja Gazeta toimetusse enne selle toimumist

Venemaa telekanali Ren TV veebileht teatas, et ajalehe Novaja Gazeta toimetuses on käimas politseireid, kuigi korrakaitsjad ei olnud sinna tegelikult veel kohale jõudnud, ütles väljaande esindaja Nadežda Prusenkova.

"Uudis sellest, et politseinikud tulid Ren TV-sse, ilmus enne kui nad kohale jõudsid. Sellest, et nad tulevad, saime teada Ren TV-st. Täpsemini helistas meile kolleeg ja ütles, mida Ren TV-s räägitakse," kirjeldas Prusenkova Mediazonale ja lisas, et peatselt olidki korrakaitsjad kohal.

Teade Novaja Gazeta kontrollimisest ilmus Ren TV veebilehele Moskva aja järgi kell 12.55. Artiklis on kirjas, et mõnedel andmetel sõitis toimetusehoone juurde kaks bussi ning majja sisenes paarkümmend politseinikku.

Samuti on kirjas, et kontrolli põhjuseks on rikkumised ajakirjanik Ali Feruzi palkamisel.

Prusenkova rääkis, et reidil osales siiski vähem politseinikke kui telejaam oma uudises oli väitnud - tema sõnul oli kontrollijaid kokku viis.

Märtsis pidas politsei umbes aasta aega Novaja Gazetas töötanud Feruzi kinni, põhjendades seda Usbekistani õiguskaitseorganite taotlusega. Mais teatati, et politsei kontrollib Novaja Gazetat Feruzi töölevõtmise pärast, sest tal puudus Venemaal ametlik tööluba.

1. augustil mõisteti Feruz süüdi Venemaal viibimise režiimi rikkumises ning saadeti ta riigist välja. Väljasaatmisotsus on aga seniks peatatud, kuni tema kaebust vaatab läbi Euroopa Inimõiguste Kohus (ECHR)