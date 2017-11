Europarlament nõuab, et Brüssel Malta olukorra luubi alla võtaks

Suure häälteenamusega vastu võetud resolutsioonis kutsutakse Euroopa Komisjoni üles alustama Malta valitsusega dialoogi õigusriigi toimimise üle Maltal ja tagama Euroopa väärtuste austamine. Parlamendiliikmed soovivad samuti, et Euroopa Komisjon kontrolliks, kas Malta täidab kolmandat rahapesuvastast direktiivi ja kapitalinõuete direktiivi või mitte.

Resolutsioonis märgitakse, et erahuvide sekkumine otsustusprotsessi oma eesmärkide saavutamiseks võib ohustada Malta õiguskaitse- ja kohtuasutuste sõltumatust.

Parlamendiliikmed soovivad samuti teavet investeeringute eest Malta kodakondsuse andmise skeemi kohta ning nõuavad ajakirjanik Daphne Caruana Galizia mõrva sõltumatut rahvusvahelist uurimist ja Europoli täielikku kaasamist uurimisse.

Europoli, organisatsiooni Piirideta ajakirjanikud ja Euroopa Parlamendi Panama dokumentide uurimiskomisjoni aruannetes leitakse, et hiljutised arengud Maltal põhjustavad tõsist muret Malta valitsemise, põhiõiguste ja illegaalse tegevuse pärast.

Parlamendiliikmed peavad kahetsusväärseks, et Malta politsei on jätnud uurimata mitu tõsist väidet korruptsiooni ning rahapesuvastaste ja pangandusjärelevalve alaste kohustuste rikkumise kohta ja et Malta rahapesu andmebüroo on poliitilise surve all.

Resolutsioonis märgitakse samuti, et valitsusse kuuluvad endiselt isikud, keda on nimetatud Malta rahapesu andmebüroo aruannetes ja Panama dokumentides. Parlamendiliikmed kutsuvad sellega seoses Malta politseiülemat uurimist alustama. Samuti kutsutakse Malta järelevalve- ja kohtuasutusi üles uurima kriitika alla sattunud Pilatuse panga lubade andmise menetlust ja kodakondsusprogrammiga seotud konsultatsioonifirma Nexia BT tegevust.

Parlamendiliikmed väljendavad muret seoses investeeringute eest kodakondsuse andmise skeemidega ELis ja paluvad Euroopa Komisjonil selliseid liikmesriikide kodakondsusprogramme jälgida. Malta puhul annab lekitatud info põhjust kahtlustada korruptsiooni kodakondsusprogrammi haldamisel ja riiki kutsutakse üles selgelt teada andma, kes on ostnud Malta passi ja kuidas tagatakse, et kõik uued kodanikud on enne passiostu tegelikult ühe aasta Maltal elanud.

Ajakirjanik Caruana Galizia oli viimase aasta jooksul põhjalikult kirjutanud peaminister Jospeh Muscati ja tema lähimate liitlaste väidetavatest korruptiivsetest tegemistest. Teema kerkis avalikkuse ette seoses 2016. aasta aprillis avaldatud nn Panama paberitega, mis olid pärit Panama advokaadibüroost Mossack Fonseca ja mis paljastasid paljude maade poliitikute ja mõjukate inimeste korruptiivseid või taunitavaid finantsskeeme.

Näiteks kirjutas Caruana Galizia sellest, kuidas Muscati abikaasa Michelle oli saanud sama advokaadibüroo kaudu miljon dollarit Aserbaidžaani presidendi tütrelt.

Käesoleva aasta 16. oktoobril hukkus ajakirjanik autopommi plahvatuse tagajärjel ning juhtumi asjaolud on endiselt ebaselged.

Peaminister Muscat on korruptsioonisüüdistused tagasi lükanud ja lubanud, et Malta võimud võtavad kasutusele kõik meetmed, et ajakirjaniku tapjad tabada. Mõrvari või mõrvariteni viiva informatsiooni eest on Malta valitsus valmis maksma ka miljon eurot.

Käesoleval nädalal nimetati Euroopa Parlamendi Strasbourg'is asuv pressiruum ümber Daphne Caruana Galizia järgi.

Maltat on varem ka laiemalt kritiseeritud selle eest, et EL-i liikmesriigi finantspoliitika pole läbipaistev ning et saareriik käitub mitmes küsimuses nagu maksuparadiis.