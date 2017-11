Jumalasse uskujate arv on Venemaal kasvanud

Kui 1991. aasta juunikuus tehtud uuringus uskus jumala olemasolusse 29 protsenti Venemaa elanikest ja 1998. aasta septembris 40 protsenti, siis tänavu oktoobris tehtud uuringu järgi juba 58 protsenti.

Täpsema jaotuse järgi leidis värske küsitluse põhjal 34 protsenti Venemaa elanikest, et usub jumala olemasolu ega ole selles kunagi kahelnud. 24 protsenti vastas, et usub jumala olemasolusse, kuid on vahel selles kahelnud.

14 protsendi sõnul nad vahel usuvad ja vahel ei usu jumala olemasolusse. 10 protsenti vastanutest ütles, et nad ei usu jumala olemasolu, kuid usuvad mingi kõrgema jõu olemasolusse. Seitse protsenti vastas, et ei tea, kas jumal on olemas ja kas seda saab tõestada. Ja vaid kuue protsendi arvates on nad kindlad, et jumalat ei ole olemas.

Taevariigi olemasolu usub 45 protsenti venelastest (1991. aasta küsitluses uskus 29 protsenti). 48 protsenti vastanutest usuvad, et eksisteerib elu pärast surma (1991 - 33 protsenti). Sama palju on ka neid, kelle arvates eksisteerivad religioossed imeteod (1991 - 33 protsenti). 41 protsenti Venemaa elanikest usub saatana ja 40 protsenti põrgu olemasolu (1991 vastavalt 25 ja 24 protsenti).

Kaetamisse ja needusesse usub 55 protsenti tänastest Venemaa elanikest.