Mugabe alustas kõnelusi oma tuleviku üle

Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) erisaadikud püüavad jõuda kokkuleppele ZImbabwe ja Mugabe tuleviku osas, vahendas BBC.

93-aastane Mugabe on juhtinud riiki 37 aastat. Kolmapäeval pandi Mugabe koduaresti pärast seda, kui sõjavägi valitsuse töösse sekkus.

Zimbabwe opositsiooniliidri Morgan Tsvangirai hinnangul peab Mugabe ametist lahkuma.

Allikate sõnul ei allu Mugabe survele, öeldes, et ta jääb riigi legitiimseks presidendiks.

Eelmisel nädalal asus Mugabe presidendivalimistel toetama oma abikaasat Grace'i, vallandades asepresidendi Emmerson Mnangagwa. Sõjaväelistele juhtidele see ei meeldinud.

Aafrika Liidu juht, Guinea president Alpha Condé hoiatas, et liit ei aktsepteeri võimu ülevõtmist sõjaväe poolt. Ta ütles, et kutsub sõjaväge üles oma kasarmutesse pöörduma ja põhjuseaduslikku korda tagastama.

Lõuna-Aafrika Vabariigi president Jaco Zuma, kes on praegu ka SADC-i eesistuja, kinnitas kolmapäeval, et tal õnnestus Mugabega ka telefonis rääkida ja viimane ütles talle, et ta on koduarestis, kuid muidu olevat temaga ja tema perega kõik korras. LAVI-i president lisas, et SADC eesistujana saadab Zimbabwesse erisaadikud, kes soovivad kohtuda nii Mugabe kui ka relvajõudude esindajatega.