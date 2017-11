Euroopa Parlament: liikmesriike, kes ei võta vastu oma osa varjupaigataotlejatest, ähvardab oht jääda ilma ELi rahastusest

Eesistumine on võimalus tutvustada oma riiki ülejäänud Euroopale ning muuta väljakujunenud narratiive. Samas annab see sissevaate Euroopa tipp-poliitika telgitagustesse. Nii meenutas Eesti eesistumise meediatiim muuhulgas, kuidas Tallinna tippkohtumisel ei jätnud Emmanuel Macroni ja Angela Merkeli suhtekorraldajad juhuse hooleks isegi pintsaku värvi ega kõnepuldi kõrgust.

Käisin Draamateatris. Vaatasin Uku Uusbergi lavastatud Tšehhovi „Ivanovit”. See on kirjutatud aastatel 1887 kuni 1889. Võrdlemisi vana tekst seega. Aga mõjub tänapäevaselt. Nojah, muidugi – ka antiikkirjanduses on tekste, mis sobivad meie aega nagu valatult, aga küsimus polegi mitte selles.

Brüsselis jõuti esialgsele kokkuleppele määruses, mis loob ühised eeskirjad rahvusvahelist kaitset vajavate põgenike ümberasustamiseks kolmandatest riikidest. Eesmärk on pakkuda Euroopa Liitu tulekuks seaduslikke ja turvalisi võimalusi, mis peaks vähendama ebaseaduslikku immigratsiooni. Kokkuleppe järgi on ümberasustamine riikidele vabatahtlik. Samal ajal kiitis Euroopa Parlament heaks oma seisukoha liidu varjupaigareeglite reformiks. Parlamendi nägemuse järgi ei peaks riik, kuhu sisserändaja esimesena saabub automaatselt vastutama varjupaigataotluse menetlemise eest. Selle asemel tuleks asüülitaotlejad jaotada kõigi liikmesriikide vahel. Neid liikmesriike, kes ei võta vastu oma osa varjupaigataotlejatest, ähvardab oht jääda ilma ELi rahastusest, leidis täna Euroopa Parlament. Varjupaigareeglite reformi elluviimiseks vajalikku kokkulepet liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi vahel samas ei terenda, sest pealinnad on seni suutnud kokkuleppida üksnes vabatahtlikus ümberasustamises. Johannes Tralla küsitles Eesti alalist esindajat Euroopa Liidu juures Kaja Taela.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel