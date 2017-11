Politsei: Tallinnas on fentanüül raskemini kättesaadavaks muutunud

"Üheks ilminguks sellest, et fentanüüli on raskem hankida, on ka vähemalt ajutiselt langenud üledoosist tingitud surmade arv. Tuleb aga silmas pidada, et see on hetkeolukord ning pikemaajalisi järeldusi on ennatlik teha," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Rait Pikaro neljapäeval BNS-ile.

Pikaro sõnul on PPA erinevad narkoüksused tänavu mitme kriminaalasja raames tabanud suures koguses fentanüüli. "Suvel täheldasime üledoosi laineid, sest narkoturul müüdava fentanüüli kangus doosides kõikus, kuid hetkel näeme, et diilerid on hädas aine hankimisega. Tänu sellele on ajutiselt vähem üledoosi surmasid,“ selgitas Pikaro.

Pikaro lisas siiski, et Tervise Arengu Instituudi prognoosi kohaselt peaks tänavune narkosurmade arv tulema suurem kui eelmisel aastal, kuna sel aastal on olnud mitu kangetest uimastitest tingitud üledooside lainet.

"Pakkumise vähendamise kõrval on aga sama oluline tegeleda nõudluse vähendamisega, sest ühe keti lõhkumise järel üritavad turul paraku peatselt ohjad haarata uued vahendajad ja müüjad," märkis politsei esindaja.

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut on üheksa kuuga fikseerinud 97 narkootikumidest tingitud surmajuhtumit, millest 77 on põhjustatud fentanüülist.