Kuulmispuudega laste kõneprotsessorite ostuks annetati 21 000 eurot

Kõneprotsessorid on kallid ja kuigi 90 protsenti protsessori ostuks vajalikust summast katab haigekassa, jääb ülejäänud kümme protsenti lapsevanemate endi kanda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi heategevuskampaania toel koguti veidi rohkem kui 21 000 eurot kõneprotsessorite ostu toetamiseks.

Kuulmisimplantaadiga laste kõneprotsessorid vajavad vahetamist keskmiselt iga seitsme aasta tagant.

"Kõneprotsessor töötab tegelikult mikrofonina, ta püüab kinni helilained ja muudab need elektrilaineteks, elektrisignaalideks ja need liiguvad edasi läbi naha sisekõrvaimplantaadi sisemisele osale ja sealt ta kulgeb läbi kuulmisnärvi ajju ja ajule tekib sellest arusaadav kõne. Raha ühe patsiendi kohta on umbes kuni 1000 eurot ja on perekondi, kellele on selle raha leidmine probleem. Näiteks on mõni pere, kus on mitu kuulmispuudega last ja siis võib see kulu olla päris märkimisväärne," selgitas Tartu ülikooli kõrvakliiniku arst Priit Kasenõmm.