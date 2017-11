Vallikivi ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Tallinna Sadama minek börsile on väga positiivne uudis ning annab häid võimalusi nii investoritele kui ka aitab kaasa finantsturgude arengule Eestis.

Tallinna Sadama aktsia hakkab olema dividendiaktsia. See tähendab Vallikivi sõnul, et tõenäoliselt ettevõte laienemisele väga ei panusta ning maksab teenitud kasumi suures osas dividendidena aktsionäridele välja.

Vallikivi usub, et huvi Tallinna Sadama aktsiate vastu saab olema suur.

"Juba dividendiaktsia mõiste on paljudele huvipakkuv. Hoiuseintressimäärad on suhteliselt madalad praegu ja dividendimäärad võiksid olla alternatiiviks hoiusele," põhjendas ta.

Börsiplaanid on veel mitmel teisel ettevõttel, näiteks Eesti Energia tütarfirmal Enefit Taastuvenergia. Samuti on börsile minemas Eften, seda plaanivad ka Luminor ja Coop Pank.

"Arvan, et siin on majandustsükliga seotud börsile tulemised. Tsükli kehvemas faasis, kui turgudel pole kõige paremad ajad, siis väga keegi ei taha börsile tulla. Kui investoritel on taas huvi investeerimise vastu, on raha, mida investeerida, siis ka ettevõtted soovivad tulla börsile ja kaasata raha või siis varasemad aktsionärid oma investeeringud rahaks teha," selgitas Vallikivi.

Tema sõnul on börsile minekuks mitu põhjust.

"Üks põhjus ongi, et soovitakse oma osalus müüa. Praegu on head võimalused oma osalust hea hinnaga müüa. Kuigi intressimäärad on madalad, siis ka aktsiate erinevad suhtarvud on suhteliselt kõrged, mis tähendab, et aktsia eest on võimalik päris head hinda küsida," rääkis ta.

"Teine põhjus on, et soovitakse kaasata raha laienemiseks - ka see on üks põhjustest. Võib-olla kolmas põhjus, et soovitakse oma ettevõtet rohkem tutvustada ja sellega endale reklaami teha," lisas Vallikivi.