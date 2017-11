Terras: NATO kõrval on vaja selgemat pingutust ka Euroopa Liidult

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras ütles Eesti kaitseväe 99. aastapäeva tähistamisel peetud kõnes, et lisaks NATO-le on kaitsevaldkonnas vaja selgemat pingutust Euroopa Liidu poolt.

Terras tõdes, et Euroopa Liidu eesistujana on viimase poole aasta jooksul pidanud Eesti juhtima mitmeid olulisi läbirääkimisi.

"Üks peamisi teemasid on olnud Euroopa kaitse ja julgeolek, sest lisaks NATO-le, mis on ja jääb meie maailmajao sõjalise julgeoleku peamiseks tagajaks, on tarvis ka ühtsemat ja selgemat pingutust Euroopa Liidu poolt," kõneles Terras.

"Põhjusi selleks pole tarvis kaugelt otsida. Euroopa on piltlikult öeldes pihtide vahel ning ohud ja väljakutsed lähtuvad võrdselt nii idast kui lõunast," lisas ta.

Terrase sõnul on Eesti koos NATO liitlastega teinud viimase aasta jooksul suure töö selle nimel, et alliansi kohalolek oleks nähtav, tuntav ja hästi korraldatud.

"Kaitseväe Tapa linnakust on saanud see koht, kus riigipead ja valitsusjuhid kinnitavad oma vankumatut toetust NATO kollektiivsele kaitsele. Nad tulevad Eestisse, sest nende sõdurid on siin. Nende sõnum on selge ja see räägib tugevast heidutusest," rääkis Terras ja lisas, et liitlaste kohalolek on kindel märk NATO ühtsusest.

Kaitseväe juhataja sõnul peab Eesti suunama pilgu tulevikku ja selleks on vajalik koostöö teadus- ja arendusasutuste, ülikoolide ning üha enam kanda kinnitava kaitsetööstuse vahel.

"Me ei tohi jääda kinni eilsetesse lahendustesse, sest tuleviku lahinguväljal on palju rohkem digitaalset kui vaid meie välivormi digilaik," sõnas ta.

Terrase sõnul on Eesti on oma tugeva liitlassuhte ehitanud läbi reaalse sõjalise panuse, mis on loodud tänu kaitseväelaste oskustele, sihikindlusele ja usaldusväärsusele.