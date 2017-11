Reede öö on vihmane, päeval sadu taandub

Eesistumine on võimalus tutvustada oma riiki ülejäänud Euroopale ning muuta väljakujunenud narratiive. Samas annab see sissevaate Euroopa tipp-poliitika telgitagustesse. Nii meenutas Eesti eesistumise meediatiim muuhulgas, kuidas Tallinna tippkohtumisel ei jätnud Emmanuel Macroni ja Angela Merkeli suhtekorraldajad juhuse hooleks isegi pintsaku värvi ega kõnepuldi kõrgust.

Käisin Draamateatris. Vaatasin Uku Uusbergi lavastatud Tšehhovi „Ivanovit”. See on kirjutatud aastatel 1887 kuni 1889. Võrdlemisi vana tekst seega. Aga mõjub tänapäevaselt. Nojah, muidugi – ka antiikkirjanduses on tekste, mis sobivad meie aega nagu valatult, aga küsimus polegi mitte selles.

Mida siis teha selleks, et eesti ja vene laste ja noorte vahele ei kasvaks väärtuste ja palgalõhe tarasid? Teadlaste soovitusel võiks alustada sellest, et lapsi ei jagataks keele alusel lasteaedadesse ja koolidesse.

Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

Pühapäeval koondub madalrõhkkond Läänemerele ja Eesti ilm on selle lähedal üsna sajune. Pöörise tagalast saabub külma juurde ning sisemaal sajab valdavalt lörtsi, läänerannikul vihma. Tuul annab järele ja õhutemperatuur on ööpäevaringselt 0 ja +5 kraadi vahel.

Laupäeval saabub sama madalrõhuala servas niiskust juurde, rohkem on vihma- ja sekka ka lörtsisadu päeval, samas võib Eesti kaguosa jääda suurema sajuta. Tuul püsib tugev. Öine õhutemperatuur on 0 kraadist +5 kraadini, päevane +3 kraadist +7 kraadini.

Hommik on valdavalt pilves, sadu koondub saartelt mandrile. Puhub tugev edela-, saartel ka läänetuul. Sooja on 2 kuni 5, saartel kuni 7 kraadi.

Reede öö on esialgu vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Pärast keskööd läheb pilve ning alates saartest hakkab vihma, sekka ka lörtsi sadama. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse ning tugevneb 5 kuni 11, puhanguti 15, rannikul 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadini, saarte rannikul on sooja kuni 7 kraadi, vahendas "Akuaalne kaamera".

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel