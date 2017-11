Inimõiguslased: meil on tõendeid genotsiidist rohingjade vastu

Eesistumine on võimalus tutvustada oma riiki ülejäänud Euroopale ning muuta väljakujunenud narratiive. Samas annab see sissevaate Euroopa tipp-poliitika telgitagustesse. Nii meenutas Eesti eesistumise meediatiim muuhulgas, kuidas Tallinna tippkohtumisel ei jätnud Emmanuel Macroni ja Angela Merkeli suhtekorraldajad juhuse hooleks isegi pintsaku värvi ega kõnepuldi kõrgust.

Käisin Draamateatris. Vaatasin Uku Uusbergi lavastatud Tšehhovi „Ivanovit”. See on kirjutatud aastatel 1887 kuni 1889. Võrdlemisi vana tekst seega. Aga mõjub tänapäevaselt. Nojah, muidugi – ka antiikkirjanduses on tekste, mis sobivad meie aega nagu valatult, aga küsimus polegi mitte selles.

Mida siis teha selleks, et eesti ja vene laste ja noorte vahele ei kasvaks väärtuste ja palgalõhe tarasid? Teadlaste soovitusel võiks alustada sellest, et lapsi ei jagataks keele alusel lasteaedadesse ja koolidesse.

Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

Naised jutustasid, kuidas sõdurid enne vägistamist nende silme all nende väiksed lapsed, abikaasad ja vanemad tapsid. Paljudel kulus päevi, et rängalt vigastatuna Bangladeshi jõuda.

USA-s baseeruv organisatsioon märkis raportis, et seksuaalne vägivald ja teised jõledused, mida Birma julgeolekujõud on korda saatnud, annavad välja inimsusvastaste kuritegude mõõdu.

Raporti koostajad käisid Arakani osariigis ning Bangladeshi-Birma piirialal, kust rohingjad on põgenenud. Nad said pealtnägijatelt tunnistusi augusti lõpus kolmes külas läbi viidud sadade elanike tapmisest.

Tegelikkuses on need operatsioonid "massiliste veretööde läbiviimise mehhanism", öeldakse raportis.

"Meil on hulgaliselt tõendeid, mis näitavad, et tegemist on genotsiidiga rohingja elanikkonna kallal."

Raport on 30 lehekülge pikk ja kannab pealkirja "Nad püüdsid meid kõiki tappa". See tugineb 200 vestlusele ohvrite, pealtnägijate ja rahvusvaheliste abitöötajatega.

Organisatsioon Human Rights Watch (HRW) keskendub Birma sõjaväe seksuaalvägivallale rohingja naiste kallal ja jõuab järeldusele, et tegemist on inimsusvastaste kuritegudega.

