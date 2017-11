Koalitsioonis on jätkuvalt erimeelsus tasuta ühistranspordi asjas

Keskerakonna koalitsioonipartneri IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütles Postimehele, et kuigi juriidiliselt on majandusminister Kadri Simsonil tõesti kõik võimalused 1. juulil maakondades tasuta ühistransport kehtestada, puudub tal selleks vajalik poliitiline kokkulepe.

"Keskerakond on püüdnud valitsust veenda, et me sinna liiguks, aga valitsus ei ole seda heaks kiitnud – vastupidi, IRL on olnud tasuta ühistranspordile vastu," selgitas Seeder usutluses ajalehele.

«Kui see on mõnes maakonnas mõistlik ja hea lahendus, siis võib seda teha. Aga meie ei toeta, et üle riigi kehtestatakse ministri või valitsuse poolt seadusega kohustus tasuta ühistranspordiks,» ütles Seeder.

Koalitsiooni pisima erakonna esimees viitas aasta eest sõlmitud koalitsioonileppele, kus on hoopis kirjas, et maakondlik ühistranspordi korraldus antakse koos dotatsiooni ja lisavahenditega üle kohalikele ühistranspordikeskustele või kohalikele omavalitsustele. "Peaks jääma nende otsustada, kuidas nad ühistranspordi toetuseks eraldatud raha kavatsevad kasutada," leidis Seeder.

Aasta tagasi, kui valitsus sõlmis koalitsioonilepingut, leppisid Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ja IRL kokku, et maakondliku ühistranspordi korraldamine antakse koos lisarahaga kohalikele ühistranspordikeskustele või omavalitsustele üle.

Selleks tõuseb järgmisel aastal riigi toetus ühistranspordile 67 miljonilt 92,4 miljoni euroni, mis peaks katma müüdavate piletite hinna.

"IRL toetab seda, et need rahalised vahendid, nagu koalitsioonilepingus kokku lepiti, need vahendid peavad minema ühistranspordi, maakondlikele liinidele, aga millisel moel seda teha... IRL on seisukohal, et seda peaksid kohalikud kogukonnad ise langetama, sellisel vormis nagu on maakondlik ühistranspordi keskus," rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu novembri alguses ERR-ile.

Sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsiooni juhi Kalvi Kõva sõnul toetavad sotsid tasuta ühistransporti, kuid teema pole sugugi lõplikult lukus. "Kuidas see täpselt olema hakkab, kas bussipileti, ühistranspordi pileti hind väheneb oluliselt, on ta täitsa tasuta, see on veel lahtine," lausus ta 5. novembril.