Otse kell 13.30: poliitikute debatt lõimuvast Eestist

Eesistumine on võimalus tutvustada oma riiki ülejäänud Euroopale ning muuta väljakujunenud narratiive. Samas annab see sissevaate Euroopa tipp-poliitika telgitagustesse. Nii meenutas Eesti eesistumise meediatiim muuhulgas, kuidas Tallinna tippkohtumisel ei jätnud Emmanuel Macroni ja Angela Merkeli suhtekorraldajad juhuse hooleks isegi pintsaku värvi ega kõnepuldi kõrgust.

Käisin Draamateatris. Vaatasin Uku Uusbergi lavastatud Tšehhovi „Ivanovit”. See on kirjutatud aastatel 1887 kuni 1889. Võrdlemisi vana tekst seega. Aga mõjub tänapäevaselt. Nojah, muidugi – ka antiikkirjanduses on tekste, mis sobivad meie aega nagu valatult, aga küsimus polegi mitte selles.

Mida siis teha selleks, et eesti ja vene laste ja noorte vahele ei kasvaks väärtuste ja palgalõhe tarasid? Teadlaste soovitusel võiks alustada sellest, et lapsi ei jagataks keele alusel lasteaedadesse ja koolidesse.

Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

Rahaülekannete teenust pakkuva Transferwise'i möödunud majandusaasta tulemused näitavad, et aastaga ettevõtte käive kahekordistus ja miljonitesse ulatunud kahjumist on saanud miljonitesse ulatuv kasum, kirjutab ajaleht Äripäev.

1992. aastal tegi 1700 teadlast üle maailma, sh pea kõik elus olevatest Nobeli preemia laureaatidest, ühisavalduse, mida nimetasid „Maailma teadlaste hoiatuseks inimkonnale“. Sel nädalal avaldasid teadlased toonase hoiatuse järje ehk 2. hoiatuse inimkonnale, ainult et sel korral on allakirjutanuid 15 364, nende hulgas ka 20 Eesti teadlast.

„Täna arutelud jätkuvad ning kindlasti soovitan mitte maha magada poliitikute debatti. Kuna ühiskondlike hoiakute kujundamine on paljuski poliitikute mängumaa, jätkame täna debatti just nendega. Loodame, et arutelu tuleb sisukas,“ märkis Käosaar.

