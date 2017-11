Eestis tagaselja vangi mõistetud Haidarist sai Kabuli provintsi kuberner

Kabuli provintsi ametliku kodulehe ja kohaliku uudisteagentuuri Pajhwok järgi alustas Haidari Afganistani presidendi otsusega septembri keskpaigas tööd Kabuli provintsi kubernerina. Haidarist sai kuberner, sest senine kuberner Hamid Akram saadeti pensionile. Oma uues ametis tõi Haidari välja võitluse korruptsiooniga.

Samas on Eesti võimud kuulutanud mehe juba 2009. aastal tagaotsitavaks, kuna ta hoidus kohtust kõrvale. Kohtu alla anti Haidari süüdistusega miljonite kroonide omastamises. 2012. aasta mais jättis riigikohus jõusse Haidari tagaselja süüdimõistmise maksukuritegudes ning samaks ka talle mõistetud nelja-aastase vanglakaristuse.

Venekeelne "Aktuaalne kaamera" uuris Eesti politseilt ja välisministeeriumilt, kuidas mõjutab Haidari uus amet Eesti tegevust tema suunal.

Politseist vastati, et Eesti jätkab rahvusvaheliste kanalite kaudu Haidari otsimist ja nõuab tema väljaandmist Afganistani poolt. Välisministeeriumist ei osatud öelda, kuidas Haidari nimetamine kuberneriks võib mõjutada Eesti ja Afganistani suhteid.

2015. aasta alguses plaanis Afganistani president nimetada Haidari põllumajandusministriks, aga kui ilmnes, et ta on Interpoli tagaotsitavate nimekirjas, siis jäi see ära. Samal aastal andis Haidari intervjuu BBC-le, kus ta väitis, et oli Eestis poliitilise vandenõu ja maffia rünnaku ohver. Veel väitis ta tollal, et ei ole end varjanud ja on valmis Eestisse oma õiguste kaitseks tulema. Mida ta tegelikult ei teinud.