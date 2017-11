Lõuna-Dakotas lekkis Keystone'i torust tuhandeid barreleid naftat

Keystone'i omaniku Kanada ettevõte TransCanada teatel peatati torujuhtme töö neljapäeva hommikul. Leke avastati, kui maaaluse torujuhtme rõhk langes. Osa naftat on valgunud maapinnale ning ametnike hinnangul läheb veel mõni päev aega, et teha selgeks, kas saastatud on ka põhjavett. Lekke põhjust uuritakse, vahendasid ERR-i teleuudised.

Tegemist on seni suurima Keystone'i lekkega Põhja-Dakotas. Mullu aprillis lekkis seal 400 barrelit naftat ning toona lõpetati enamik puhastustöid kahe kuuga. Kriitikute hinnangul näitavad hiljutised lekked, et TransCanada ei tohiks saada luba teise torujuhtme Keystone XL-i ehitamiseks.

Projektiga tehti algust 2008. aastal. Torujuhtme valmimine on aga keskkonnaaktivistide ning põliselanike vastuseisu tõttu veninud, kes kardavad, et see suurendab kasvuhoonegaaside hulka ning kahjustab põhjavett ja elusloodust.

USA eelmine riigipea Barack Obama otsustas Kesystone XL-i ehitamise peatada, kuid president Donald Trump allkirjastas jaanuaris korralduse torujuhtme ehituse jätkamiseks. Esmaspäeval peaks Nebraska osariigi avaliku teenistuse komisjon otsustama, kas anda TransCanadale Keystone XL-i rajamiseks luba.

Valmimise korral on naftatoru võimeline transportima 830 000 barrelit toornaftat päevas Nebraska naftatöötlustehastesse, kust see liiguks olemasolevat naftatoru pidi edasi Texasesse.