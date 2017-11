Lepik: Tallinna Sadam läbib nüüd täiendava puhastuse

Tallinna Sadama peatset börsileminekut hindas Lepik arukaks lahenduseks. "Tegelikult on täna võimalus turgudelt raha kaasata täitsa mõistlik ja oma osalust rahaks vahetada - miks mitte. See on majanduslikult arusaadav ja loogiline tegevus."

Kõige olulisemaks peab Lepik seda, et börsileminekuga peab iga ettevõte läbi tegema täiendava puhastuse enda majandustegevuses. Raporteerimine ja avaliku ettevõttena pidevalt kõigest aru andmine on ühele riigiettevõttele Lepiku hinnangul suurepärane.

"See tagab riigiettevõtete suurema läbipaistvuse ja see on tervitatav trend. See on minu jaoks Eesti kodanikuna kõige olulisem tegur. Kui päris aus olla, siis Tallinna Sadama eelmist suurt skandaali ei oleks juhtunud, kui ettevõte oleks börsil. Avalik tähelepanu, läbipaistvus, raporteerimine on kõik suurem, kui ettevõte on börsil. See paneb vastutuse ettevõttele ja kõikvõimalikke hämaraid asju on raskem teostada," selgitas ta ERR-ile.

Seda, et Tallinna Sadam kaasatava rahaga midagi muud peale ei hakka, vaid maksab selle erakorralise dividendina omanikust riigile, Lepik erakordseks ei pidanud.

"Kui seda teeks ettevõte, kel on väga suured kasvuplaanid, oleks raskemini mõistetav. Sadam nii agressiivselt kasvamas ei ole ja kapitalivajadus ei ole nii suur," lausus Lepik.

Eften Capitali juhi Viljar Arakase sõnul on küsimus, mida ettevõte selle rahaga teeb, alati igas noteerimisprotsessis investorite üks põhiküsimusi.

"Kui täna ütleb Tallinna Sadam ausalt välja, et ta plaanib selle raha osaliselt või täies osas riigile välja maksta, saavad investorid seda oma hinnastamisel arvesse võtta," kommenteeris ta.

LHV pensionifondide juht Andres Viisemann ei osanud prognoosida, kui atraktiivseks Tallinna Sadama aktsia kujuneb. "Kõik sõltub alati tingimustest, et mis hinnaga mingid asjad juhtuvad. Ettevõte võib hea olla, kui hind on liiga kallis, jääb huvi väiksemaks. Aga praegu on vara hinnangut anda, sest me ei tea, mis hinnaga nad börsile tulevad."