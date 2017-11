Jaanuaris erakonna esimeheks valitud Hanno Pevkur lubas samal päeval, et erakond hakkab kirjutama uut programmi. Nüüd on asi tõsiselt käsile võetud.

"Reformierakonna programm pärineb täna 2005. aastast ja mõistame, et maailma on selle ajaga väga palju muutunud. Me soovime ühest küljest tagasi minna oma juurte juurde, aga vaadata samal ajal 21. sajandisse," ütles Pevkur reedel ERR-i raadiouudistele.

"Soovime anda Eesti rahvale tagasi kindluse, et need segadused, mis on viimase aasta jooksul toimunud, ei ole see tee, kuhu Eesti peaks liikuma."

Reformierakond soovib Pevkuri sõnul lihtsat ja selget maksukeskkonda, et ettevõtjatel oleks hea tegutseda ning bürokraatiat oleks vähe. IT arenguga kaasnenud võimalused, ühendades riigi ja omavalitsuste infosüsteemid, annaks võimaluse aidata neid, kes abi vajavad. "Kui ühendame ettevõtjatelt saadava info maksuametil juba olemasoleva infoga, on võimalik rääkida juba aruandlusevabast ettevõtlusest," selgitas ta, lisades, et need on esimesed linnukesed, mis programmi mõtetes on.

Erakonda ootab nüüd ees mitu kuud tegevust töörühmades, et järgmise aasta suvel uus programm kinnitada ja minna sellega vastu 2019. aasta riigikogu valimistele.