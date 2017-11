Valitsusse kuuluva Isamaa- ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimees Helir Valdor Seeder peab Ülle Madise ettepanekuid üldiselt mõistlikuks. Ka IRL on juhtinud tähelepanu näiteks sellele, et Valimispäeval aktiivse agitatsiooni keeld on oma aja ära elanud. Munitsipaalmeediale reeglite kehtestamist peab Seeder siiski keeruliseks ja rõhutab, et tegelikult peaksid tasakaalustatuse nõuded kehtima kogu meediale, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Seal on ka oma spetsiifika, et need munitsipaalmeedia ehk kohalike lehtede üks eesmärk on eelkõige oma omavalitsuse elanike jooksev informeerimine ja kust maalt piir tõmmata, et teavitamine kasvab üle propagandaks," lausus Seeder.

Valitsusse kuuluvad Sotsiaaldemokraadid on fraktsiooni esimehe Kalvi Kõva sõnul valmis Madise ettepanekuid kindlasti arutama ja pooldavad suuremat mõtlemist.

"Küsimus ei ole, kas ühel või teisel päeval piirata välireklaami või ühe või kahe sentimeetri võrra reklaami vähendada, küsimus on ikkagi valimiskuludele piiri panemises. Valimiskuludele lagi peale, teatud summa, mida üks erakond tohib valimistele kulutada ja on juba selle erakonna enda asi, mida ja kui palju ta selle raha ulatuses teeb," kommenteeris Kõva.

Ettepanek, et riigieelarvest eraldist saavad erakonnad peaksid edaspidi avalikustama kulud, tulud ja tehingud reaalajas, mitte kvartaalselt nagu seni, tekitab vastakaid arvamusi. Opositsioonis oleva Reformierakonna frakstiooni esimees Jürgen Ligi seda ei poolda.

"See tundub natukene haige. Mida sellega siis peale hakata, kas keegi istub kogu aeg ja jälgib neid asju? Ma ei tea, mida see reaalaeg tähendab ja ma ei tea, kuidas see siis töötada võiks. Eks ta peab neid täpselt seletama, päris kontrollifriigiks ei tohi minna," ütles Ligi.

Sotsiaaldemokraat Kõva peab ettepanekut heaks, aga reaalses elus mitte päris toimivaks.

"Päriselu on see, et kandidaadid teevad oma personaalseid reklaame, maksavad personaalselt oma valimiskulutusi kinni. Me teame ju kõik, et maksetähtaeg ei ole ju kohe täna, see on kümne päeva jooksul, 15 päeva jooksul. Need dokumendid erakonna kontoritesse tulevad mingi aja jooksul. Siin kindlasti mõtlemiskohti on, aga päris nii, et nad kohe kui on asi tellitud või töös, siis kohe on ka kuludokument juba esitatud, siis seda paraku päriselus teha ei saa," arvas Kõva.

Seeder IRList kiidab kiirema aruandluse heaks. "Ei ole üldse vastu. See eeldab tööde ümberkorraldamist teatud ulatuses ja tehnoloogilisi arendusi. Ja see võiks olla mitte ainult erakondade, vaid kogu avaliku sektori puhul nii. Et maksumaksjal oleks ülevaade onlines, kuidas riigi raha liigub," lausus Seeder.

Opositsioonis oleva Vabaerakonna fraktsiooni esimehe Artur Talviku sõnul on Ülle Madise teinud väga head ettepanekud ja ta pooldab ka erakondade rahastamise järelevalve komijoni volituste suurendamist.

"See, et erakondade rahaelu oleks reaalajas nähtav, on super ettepanek. Üldine eesmärk peaks ikka olema, et vähendada raha osa poliitikas, vähendada kõiki neid kuritegelikke raha kasutusi, kas see on siis avaliku raha kasutamine või niinimetatud kilekotindus. Me oleme algusest saati rääkinud väga mitmetest muudatustest, mida peaks ellu viima," rääkis Talvik.

Seeder arvab komisjoni volituste suurendamisest, et ettepanekuid tuleb ükshaaval läbi arutada.

Ka EKRE esindaja Jaak Madison ütles, et peab õiguskantsleri ettepanekuid mõistlikeks ja arutelu väärivaiks.