"Iraagi valitsusväed vabastasid Rawa täielikult ning heiskasid riigilipu sealsete hoonete kohale," vahendas Reuters kindralleitnant Abdul Ameer Rasheed Yarallah' sõnu.

See tähendab seda, et ISIS-e käes pole nende kunagise "kalifaadi" aladel enam ühtegi linna. Süüria valitsusväed teatasid juba 9. novembril, et ISIS on kõikidest riigi linnadest välja aetud.

Süürias asuva Raqqa ehk ISIS-e pealinna vallutasid USA toel võitlevad kurdide ja araablaste Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) oktoobri keskel.

Iraagi valitsusvägede teatel on nende ülesandeks nüüd jälitada kõrbesse ja maapiirkondadesse põgenenud ISIS-e võitlejaid ning kehtestada täielik kontroll Iraagi piiride üle.