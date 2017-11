Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

Rahaülekannete teenust pakkuva Transferwise'i möödunud majandusaasta tulemused näitavad, et aastaga ettevõtte käive kahekordistus ja miljonitesse ulatunud kahjumist on saanud miljonitesse ulatuv kasum, kirjutab ajaleht Äripäev.

Silvio Berluconi ja Veronica Lario lahutasid 2014. aastal pärast 25 aastat kestnud abielu ning neil on kolm ühist last. Tegemist oli Berlusconi teise abieluga, oma esimese naise Carla Dall'Oglio oli ta abielus aastatel 1965-1985.

Milano kohtu otsus kinnitab maikuus Itaalia ülemkohtu otsust, mille kohaselt ei pea inimene pärast lahutust tagama oma endisele abikaasale samasugust majanduslikku seisundit, küll on aga vaja kindlaks teha, kas eksabikaasa on majanduslikult iseseisev.

Itaalia meedia teatel nõustus kohus Berlusconi seisukohaga, et tema endine abikaasa Veronica Lario on majanduslikult täiesti iseseisvalt toime tulev inimene ja seega ei pea Berlusconil olema kohustust tema igapäevaelu finantseerida.

2015. aastal tegi kohus otsuse, et senist kolme miljoni euro suurust elatisraha tuleb vähendada 1,4 miljoni euroni. Berlusconi kaebas aga endiselt edasi ja rõhutas, et selline elatisraha on liiga suur.

Otsus lähtub kohtu hinnangust, et ekspeaminister Berlusconit on lahutustüli käigus "ebaõiglaselt koheldud".

