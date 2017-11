Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon (ITRE) on toetanud ettepanekut alandada ELi riikide vaheliste kõnede hinnad samale tasemele riigisiseste kõnehindadega.

Ansip rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et Euroopa Komisjon tegi 2013. aastal ettepaneku riigisiseste kõnede hindade küsimusega tegelda, kuid aasta hiljem otsustas europarlament, et selliste kõnede reguleerimiseks puudub piisav põhjendus.

"Võin praegu isegi nõustuda toonase Euroopa Parlamendi otsusega, sest praeguseks on see alus, mis võib-olla oli siis märkimisväärsem, veelgi kahvatumaks muutunud," lausus Ansip, viidates asjaolule, et aastate jooksul on ELi-siseste kõnede maht tunduvalt vähenenud.

Digivolinik selgitas, et liikmesriikide vahel on kõnesid võimalik pidada ka teistmoodi, kasutades Skype'i, Facetime'i, WhatsAppi ja teisi rakendusi, mis ei maksa neile, kes tasuta internetti pääsevad, midagi.

Lisaks on ka telekomioperaatorid üritanud probleemi lahendada, pakkudes klientidele pakette, mis lubavad väikese tasu eest suurt või piiramatut arvu kõneminuteid teistesse ELi liikmesriikidesse.

"Seega on tegu ajas hääbuva probleemiga, kaduva nähtusega. See turg kahaneb kiiresti ja kuna ka poliitikute, Euroopa Parlamendi tööajate puhul on tegu piiratud ressursiga, tasuks rohkem keskenduda tuleviku ehitamisele ja vähem tegelda minevikuprobleemidega," tõdes Ansip.

Ta lisas, et rändlustasude kaotamise kogumaht Euroopa telekomioperaatoritele on umbes viis miljardit eurot ehk alla viie protsendi operaatorite käibest. Paraku ei jaotu see summa ühtlaselt kõigi operaatorite vahel, vaid mõned on suures plussis ja teised märkimisväärses kahjumis.

Ansipi arvates tuleks kõigepealt selgeks teha, kuidas operaatorid kohanevad rändlustasude kaotamisega, ja siis võib tegelda ka muude probleemidega.

"Olen selgelt häiritud, et praegu keskendutakse ka kolmepoolsetel läbirääkimistel komisjoni, liikmesriikide ja parlamendi vahel rohkem mineviku, kahaneva probleemiga tegelemisele kui tõeliselt reguleerimist vajavatele probleemidele lahenduste leidmisele," nentis Ansip.