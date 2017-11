SDE esimees Jevgeni Ossinovski ütles rahvusvahelisel lõimumiskonverentsil Tallinnas, et Eesti kodakondsuspoliitika on täiesti läbi kukkunud.

"Peame tunnistama, et tänane kodakondsuspoliitika on totaalselt läbi kukkunud, mis Eesti riigis on olnud. Läbi kukkunud sellepärast, et me ütleme, et meil on 100 000 vene emakeelega inimest, kes on saanud Eesti kodakondsuse. Seega on kõik kenasti," lausus sotside juht.

"Vaatame, mis samal ajal on toimunud. Umbes 100 000 inimest on võtnud Vene kodakondsuse. Ja siis me räägime julgeolekust. Siis öeldakse, et Venemaa on siin ise süüdi, ta on neile passe andnud. Sõbrad, meie ei mõjuta teise riigi kodakondsuspoliitikat," lisas ta.

Ossinovski sõnul unustavad nii rääkijad ära, et me ise saame mõjutada seda, kuidas meie enda inimesed Eestis olles käituvad, kas pigem saavad Eesti kodanikuks või mõne teise riigi kodanikuks.

Järgmisena võttis Ossinovski ette naturalisatsioonitempo ja tõdes, et iseseisvuse taastamise järgselt esimestel aastatel oli see kõrge, sest enamikul inimestel olid tugevad tööturustiimulid.

"Need inimesed on kodakondsuse kätte saanud. Tänane naturalisatsioonitempo, kui välja arvata alaealised, on põhimõtteliselt null. Ja on olnud null juba aastast 2007," rõhutas ta.

"See tähendab, et see probleem laheneb nii, nagu ütles kunagine siseminister [Ken-Marti] Vaher - laheneb küll, surevad ära. Nii ongi, see on tõsi. Aga kui seda näeme lahendusena, siis peame ootama seda veel 50 aastat," sõnas SDE esimees.

Ossinovski sõnul võiks Eesti teha ühe olulise sammu ja öelda, et kõik Eestis sündinud, Eesti elanike siin sündinud lapsed on Eesti kodanikud. "Koalitsioonilepingus on kokku lepitud lastele kodakondsuse andmine, aga siis sai IRL uue esimehe ja seda ei tule."

Valikuvõimaluste kohta lausus Ossinovski, et sündivalt lapselt eeldatakse 19. sajandi lojaalsussuhet küll, aga keegi ei sõlmi mingit lepingut.

"Mina sündisin siin, sain ema kaudu sünnijärgseks kodanikuks, mitte keegi ei küsinud minult, mida ma arvan sellest riigist. Nagu ei küsita miljonilt inimeselt. Miljonilt inimeselt ei küsita, mida ta arvab sellest riigist, aga mõnelt küsitakse. See on väga oluline asjaolu, mida silmas pidada.