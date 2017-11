Vabariiklasest senati enamuse liider Mitch McConnell algatas juhtunu asjus ka eetikajuurdluse, mida toetas ka senati demokraatide juht Chuck Schumer ja millega Franken lubas koostööd teha, kirjutavad Politico ja Fox News.

Endine modell ja praegune KABC raadioankur Tweeden tõi 2006. aastal aset leidnud juhtumi avalikkuse ette neljapäeval oma raadiokanali veebilehel avaldatud artiklis.

Tweeden ja tookord veel koomiku ning kirjanikuna elatist teeninud Franken olid 2006. aastal koos tuuril, mille raames erinevad meediatähed Lähis-Idas teenivate USA sõdurite meelt lahutasid. Tuurist võtsid posa näiteks muusikud Darryl Worley, Mark Wills, Keni Thomas ja Dallas Cowboysi ergutustüdrukud, kuid tuuri juhtivaks meelelahutajaks oli just koomik Franken.

Tweedeni sõnul mõtles Franken välja avalikult esitatava sketši, mille raames pidi Tweeden teda suudlema. Modell tundis end selle tõttu küll ebameeldivalt, kuid pidas end professionaaliks ning arvas, et tal õnnestub nö viimasel hetkel pea kõrvale pöörata.

Esimese etenduse päeval harjutasid Franken ja Tweeden oma etteastet ning Franken nõudis, et neil tuleb ka suudlust harjutada. Tweeden üritas sellest küll keelduda, kuid Franken jätkas nõudmist ning Tweeden tundis end seetõttu ebamugavamalt, kuid lõpuks andis siiski järele, et olukorrast kuidagi välja pääseda.

"Me ütlesime oma suudlusele eelnevad repliigid ning siis tuli ta minu juurde, pani oma käe minu kuklale, surus oma huuled minu huultele ning surus oma keele agressiivselt mulle suhu. Ma lükkasin ta kohe eemale ja ütlesin, et kui ta veel seda mulle teeb, pole ma järgmisel korral enam nii heatahtlik," meenutas Tweeden.

Etenduse ajal õnnestus Tweedenil oma plaani kohaselt viimasel hetkel nägu kõrvale pöörata ning nii jätkus see ka ülejäänud tuuri ajal. Frankeniga ta peale laval kõlavate repliikidega enam ei rääkinud ning naine hoidis koomikust teadlikult eemale ja veendus alati, et ta temaga kahekesi ei jääks.

Lava taga juhtunust ei rääkinud Tweeden tuuri korraldajatele, sest ei soovinud enda sõnul keset sõjapiirkonda toimuvat tuuri mingit skandaali tekitada. Samuti kartis ta seda, et skandaal võib tema edasist meediakarjääri kahjustada. "Ma olin professionaal ja ma suudan enda eest seista. Ma mõnele tuurist osa võtnud inimesele rääkisin sellest, mida Franken oli teinud, ning nad teadsid, mida ma tunnen."

Tweeden märkis, et ta üritas asjast üle olla, kuid vihane oli ta küll.

Franken olevat talle aga üritanud lapsikute solvangutega kätte maksta, näiteks sodis ta naise fotole kuradisarvi, kui Tweeden parajasti sõduritele autogramme jagas.

Eriti ajas Tweedenit vihale aga see, et kui tuur oli läbi, avastas ta foto sellest, kuidas ta on õhuväe transpordilennukis magama jäänud ja Franken "justkui nalja pärast" läbi kuulivesti tema rindu käperdab.

Tweeden nentis, et kui ta kunagi ei soovinud asjast suuremat lärmi tekitada, siis nüüd on teine aeg, Franken rahvasaadik ning viimaste ühiskonnas palju tähelepanu pälvinud juhtumite valguses väärib ka tema lugu äramainimist. Samuti leiab Tweeden, et Franken võib olla sarnaselt käitunud ka teiste naistega.

Süüdistus Frankeni aadressil leiab aset ajal, mil Alabamat esindava senaatori valimistel osalevat vabariiklaste kandidaati Roy Moore'i on tabanud süüdistused, mille kohaselt ahistas ta aastakümnete eest, 30. eluaastates juristina teismelisi tütarlapsi. Juhtivad Washingtoni vabariiklased on kutsunud Moore'i üles oma kandidatuuri tagasi võtma ning märkinud, et juba varem väga vastuoluliseks kandidaadiks peetud Moore ei sobi senatisse. Samas on Moore'il endiselt toetajaid, eriti Alabama vabariiklaste seas, kellest paljud küsivad, miks sellised aastakümnete tagused süüdistused just nüüd enne valimisi esile kerkivad.

Frankeni teemal võttis reedel Twitteris sõna ka USA president Donald Trump, kes andis demokraadist senaatorile ka hüüdnime - Al Frankentsein.

"See Al Frankensteini foto on tõeliselt paha, räägib rohkem kui tuhat sõna. Kuhu tema käed lähevad aga fotodel 2, 3, 4, 5 & 6, kui naine magab?" märkis USA riigipea.

Politico kirjutab samal ajal, et Moore'i skandaalist on vastuolulistel teemadel sõna võtta armastav president seni edukalt eemale hoidnud.