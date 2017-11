Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

Rahaülekannete teenust pakkuva Transferwise'i möödunud majandusaasta tulemused näitavad, et aastaga ettevõtte käive kahekordistus ja miljonitesse ulatunud kahjumist on saanud miljonitesse ulatuv kasum, kirjutab ajaleht Äripäev.

"See oli julm rünnak, terve meie pere elas seda raskelt üle. Poliitilise võitluse käigus ei valita vahendeid, kuidas kompromiteerida inimest, kes mingitel põhjustel ei ole teatud jõududele vastuvõetav. Eesmärk on olnud mind halvustada ja sellega minu kandideerimise võimalusi vähendada."

Samas antakse raamatus mõista, et kogu skandaal oli mõeldud selleks, et nurjata Rüütli võimalused saada tagasivalitud.

"Asjaolude lähemal uurimisel selgus, et tegu oli lavastusega Tartu ülikooli poliitikatudengilt tellitud - ja kuuldavasti ka hästi tasutud - kava järgi. See plaaniti ja teostati puhtpoliitilistel eesmärkidel. Lavastuse korraldajad ei hoolinud isegi sellest, et ränk hoop antakse mitte ainult presidendi institutsiooni, vaid terve Eesti mainele."

