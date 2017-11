Reinsalu sõnul tuleks luua nimekiri küberkuritegevust soodustavatest riikidest

Perekonnanimel on oma lugu. Rüütli puhul ulatub see kaugesse aega, kui taanlased veel Saaremaad valitsesid. Nende kantse kaitsma ja ümberkaudseid randu valvama värvati kohalikke talupoegi, kelle esindusliku väljanägemisega mehed teenisid ratsarüütlitena ja saidki hüüdnimeks Rüütel.

Rahaülekannete teenust pakkuva Transferwise'i möödunud majandusaasta tulemused näitavad, et aastaga ettevõtte käive kahekordistus ja miljonitesse ulatunud kahjumist on saanud miljonitesse ulatuv kasum, kirjutab ajaleht Äripäev.

Kohtumisel avaldas minister tänu selle eest, et Ameerika Ühendriigid on otsustanud panustada Euroopa kaitsekoostöösse.

"Selleks, et võidelda karistamatuse vastu küberruumis, on vajalik probleemi teadvustamine poliitilisel tasandil ja tugev rahvusvaheline koostöö, sealhulgas koostöö teiselpool Atlandit," lisas ta.

"Tõstatasin kohtumistel teema, et kuna küberkuritegevus on arenenud ülemaailmseks ülisuuri kahjusid põhjustavaks kuriteoliigiks, siis kas meil ei oleks tarvis luua sarnaselt terrorismi toetavate riikide nimekirjale ka küberkuritegevust toetavate riikide nimekiri," ütles Reinsalu pärast kohtumisi.

